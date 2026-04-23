Thời sự

CSGT TPHCM sẽ bố trí lực lượng bám sát điểm nóng “xe dù, bến cóc” 24/7

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo CSGT TPHCM, tình trạng "xe dù, bến cóc" tuy đã được kéo giảm rõ rệt nhưng vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp tại một số khu vực

Chiều 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm

Tại buổi họp báo, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM, đã phản hồi câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình trạng "xe dù, bến cóc" dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý. 

Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TPHCM, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh với tình trạng "xe dù, bến cóc" đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Vì sao "xe dù, bến cóc" vẫn phức tạp dù CSGT TPHCM nhiều lần ra quân xử lý? - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM, trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Qua các đợt cao điểm, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định. Trong đó, tập trung vào các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định; xe hợp đồng trá hình; phương tiện kinh doanh vận tải không phép. Nhiều điểm được xác định "bến cóc" phức tạp tại khu vực cửa ngõ TPHCM đã được xóa bỏ hoặc không còn hoạt động công khai như trước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động ngày càng tinh vi hơn, như lợi dụng danh nghĩa xe hợp đồng, sử dụng mạng xã hội để liên hệ, đón trả khách phân tán, né tránh lực lượng chức năng.

Do đó, tình trạng "xe dù, bến cóc" tuy đã được kéo giảm rõ rệt so với trước đây, nhưng vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp tại một số khu vực.

Bố trí lực lượng bám sát điểm "nóng" 24/24

Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết trong thời gian tới, để xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù, bến cóc", Phòng CSGT TPHCM xác định một số phương hướng trọng tâm, mạnh mẽ. 

Theo đó, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng bám sát địa bàn 24/24 tại các khu vực "nóng", kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm liên quan "xe dù, bến cóc".

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và xử lý vi phạm, tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát, dữ liệu giám sát hành trình phương tiện, sử dụng các nền tảng số để phát hiện, xử lý các trường hợp dùng mạng xã hội liên hệ tổ chức vận tải trái phép.

Tăng cường phối hợp liên ngành giữa CSGT, Sở Xây dựng, Công an cấp xã và chính quyền cơ sở trong việc rà soát, triệt xóa tận gốc các điểm "bến cóc"; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng tái diễn.

Siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm bịt các "kẽ hở" trong quản lý xe hợp đồng, xe trá hình, xe gom chuyến (xe ghép).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, khuyến khích sử dụng các loại hình vận tải hợp pháp, đồng thời vận động doanh nghiệp vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.

Từ nay đến Tết, CSGT TPHCM tăng cường xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc"

Từ nay đến Tết, CSGT TPHCM tăng cường xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc"

(NLĐO) - CSGT TPHCM sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình trạng "xe dù, bến cóc" trong thời điểm cận Tết.

