CSGT TPHCM số hóa giúp người dân dễ nộp phạt giao thông qua điện thọai

Ngày 14-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ.

Camera AI được phủ sóng tại nhiều tuyến đường ở TPHCM.

Hiện hệ thống camera AI tại TPHCM có khả năng giám sát liên tục 24/7, tự động phát hiện, nhận diện và trích xuất chính xác dữ liệu các hành vi vi phạm, như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe…

Hệ thống camera đang được phủ kín ở khu vực trung tâm và một số tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cải cách thủ tục hành chính tại tất cả các Đội, Trạm thuộc Phòng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp thanh toán lệ phí, nộp phạt vi phạm hành chính trực tuyến qua mã QR và tích hợp sâu với Cổng dịch vụ công Quốc gia đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Người dân khi giải quyết thủ tục chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu và hoàn tất nghĩa vụ tài chính một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng phát huy tối đa hiệu quả kênh tương tác trực tuyến qua Trang Zalo Official Account "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh". Đây là nơi tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Từ tháng 3-2026, tất cả kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố đã thực hiện thu phí và lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR động.



