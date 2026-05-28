CSGT TPHCM tạm giữ 216 xe điện, xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT TPHCM tạm giữ 216 xe điện, xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe điện.

Ngày 28-5, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết từ ngày 1-5 đến nay đã phát hiện, xử lý 1.280 trường hợp xe máy điện, xe đạp điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

CSGT TPHCM tạm giữ 216 xe điện, xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Xe điện không rõ nguồn gốc.

Trước đó, lực lượng công an TPHCM đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các điểm nghi vấn hoạt động "độ, chế" xe máy điện, xe đạp điện; các cơ sở sản xuất - kinh doanh linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc.., trên địa bàn.

Cảnh sát cho biết thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đã bị can thiệp kết cấu kỹ thuật nhằm tăng công suất, nâng tốc độ vận hành.

Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp đặt pin dung lượng lớn, can thiệp hệ thống điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm gia tăng rủi ro cháy, nổ trong quá trình lưu thông hoặc khi để phương tiện tại khu dân cư.

Đến nay lực lượng chức năng cũng rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe và kinh doanh phụ tùng phục vụ việc thay đổi kết cấu phương tiện.

Kết quả kiểm tra bước đầu phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra đối với Công ty HDPRO (xã Xuân Thới Sơn), cơ quan chức năng đã tạm giữ có 216 xe lắp ráp tại cơ sở (45 phương tiện đã lắp ráp đầy đủ chưa gắn pin; 171 phương tiện đang lắp ráp); kho linh kiện chứa hàng hóa số lượng lớn.

CSGT TPHCM tạm giữ 216 xe điện, xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông - Ảnh 2.

Công ty HDPRO tái chế pin cũ.

Bước đầu xác định cơ sở nhập linh kiện xe điện trong và ngoài nước về lắp ráp sau đó đưa vào lưu thông trên thị trường (chưa qua cơ quan nào cấp giấy kiểm định an toàn, công nhận mẫu mã...) và hành vi tái chế pin cũ sau đó đóng lại mác, nhãn hiệu, ngày sản xuất bán ra vào thị trường mà không có hóa đơn, chứng từ.

Tin liên quan

Cảnh sát cảnh báo nóng về xe đạp điện "độ, chế"

Cảnh sát cảnh báo nóng về xe đạp điện "độ, chế"

(NLĐO) - Xe đạp điện đã qua "độ, chế" gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ "chết người".

Công an TP HCM đột kích lò "độ chế" xe quy mô lớn

(NLĐO) - Qua kiểm tra, Công an TP HCM phát hiện nhiều phụ tùng không hóa đơn, cùng nhiều phương tiện đang trong quá trình được "độ chế", thay đổi kết cấu

Thiếu niên khai lý do độ xe, che biển số để chạy trên đường ở TPHCM

(NLĐO) - Thiếu niên 17 tuổi cùng bạn quay clip chạy xe che biển số đăng clip TikTok đã bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý.

vi phạm giao thông tai nạn giao thông trật tự an toàn giao thông xe máy điện xe đạp điện độ chế xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo