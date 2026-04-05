Sức khỏe

CT đếm photon lần đầu triển khai tại bệnh viện công

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị công lập đầu tiên tại Việt Nam vận hành hệ thống CT đếm photon, giúp phát hiện sớm tổn thương rất nhỏ.

Ngày 5-4, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đưa vào vận hành đồng thời hai hệ thống CT đếm photon - công nghệ chụp cắt lớp vi tính thế hệ mới. Đây là bệnh viện công đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ này, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

CT đếm photon lần đầu triển khai tại bệnh viện công ở Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai và Siemens Healthineers ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Cùng ngày, bệnh viện ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Siemens Healthineers nhằm thúc đẩy ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, bao gồm hệ thống này.

PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hợp tác không chỉ dừng ở đầu tư công nghệ mà còn mở rộng sang đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Theo ông, đây là nền tảng để bệnh viện từng bước khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, tham chiếu về chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam và khu vực.

NAEOTOM Alpha là hệ thống CT đếm photon đầu tiên trên thế giới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận về an toàn và hiệu quả lâm sàng. 

So với CT truyền thống, công nghệ này ghi nhận trực tiếp từng photon tia X, giúp giảm nhiễu, tăng độ tương phản, qua đó phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ, đặc biệt trong các bệnh lý tim mạch, thần kinh và ung bướu.

Nhờ kết hợp công nghệ mới, hệ thống cho phép chụp nhanh, độ phân giải cao, đồng thời giảm liều tia và lượng thuốc cản quang, đặc biệt có lợi với bệnh nhân cần chụp nhiều lần như người mắc bệnh mạn tính, ung thư hoặc trẻ em.

Bệnh viện Bạch Mai cũng là cơ sở y tế đầu tiên tại châu Á vận hành đồng thời hai hệ thống CT đếm photon NAEOTOM Alpha, góp phần nâng cao độ chính xác chẩn đoán, rút ngắn thời gian điều trị và hướng tới cá thể hóa chăm sóc.

CT đếm photon lần đầu triển khai tại bệnh viện công ở Việt Nam - Ảnh 3.

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch máu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn và trao đổi chuyên gia trong nước, quốc tế. Đồng thời, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ được thúc đẩy thông qua việc kết hợp năng lực lâm sàng của đội ngũ bác sĩ trong nước với nền tảng công nghệ từ Đức.

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế tuyến cuối, giữ vai trò điều trị chuyên sâu, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Trung ương Huế có máy chụp cắt lớp vi tính phổ 512 lát cắt

(NLĐO) - Với việc đưa vào sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính phổ 512 lát cắt hiện đại, Bệnh viện Trung ương sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

TPHCM xây mới Bệnh viện Chấn thương hiện đại, tích hợp công nghệ số

(NLĐO) - Bệnh viện Chấn thương với quy mô hơn 96.000 m² và tổng vốn hơn 4.200 tỉ đồng này sẽ là bệnh viện chuyên khoa chấn thương hiện đại đầu tiên ở Việt Nam.

Đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào điều trị ung thư tại Thanh Hóa

(NLĐO)- Nhằm giúp người bệnh có thể tiếp cận phương pháp điều trị tốt nhất, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã đưa hệ thống xạ trị ung thư hiện đại vào vận hành

