Kinh tế

CT UAV bay thử thành công UAV vận tải tại sân bay Hàn Quốc

Sơn Nhung

(NLĐO)- Chuyến bay thử nghiệm tại sân bay Boryeong - Hàn Quốc là bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất thiết bị gốc 5.000 UAV do CT UAV đảm nhận

Ngày 20-9, tại sân bay Boryeong ở tỉnh Chungcheongnam-do - Hàn Quốc, Công ty CP Tập đoàn CT (CT Group), Công ty CT UAV (thành viên CT Group và đối tác Airbility - Hàn Quốc) đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu máy bay vận tải không người lái (UAV) AB-U60. 

Buổi thử nghiệm nhằm đánh giá mẫu UAV tilt-rotor tiên tiến sử dụng động cơ EDF.

Chuyến bay thử nghiệm tại sân bay Boryeong là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất OEM (thiết bị gốc) 5.000 UAV vận tải hạng nặng do CT UAV đảm nhận, theo thỏa thuận được ký kết cùng Airbility hồi tháng 8-2025 tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Bay thử thành công UAV tại sân bay Hàn Quốc hướng đến xuất khẩu OEM 5.000 UAV - Ảnh 1.

Bay thử nghiệm nguyên mẫu AB-U60 tại sân bay Boryeong


Bay thử thành công UAV tại sân bay Hàn Quốc hướng đến xuất khẩu OEM 5.000 UAV - Ảnh 2.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, và các chuyên gia tại sân bay Boryeong Hàn Quốc)

AB-U60 đã cất cánh nhẹ nhàng. Sau khi cất cánh thẳng đứng, các động cơ chuyển hướng để bay bằng và tăng tốc đến 160 km/giờ, lượn quanh đảo rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng. Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không với chuyến đầu tiên của mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4 và chuyến thứ 2 của mẫu chính thức AB-U60 với tổng trọng lượng cất cánh 60 kg. 

Theo ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, dù thử nghiệm thành công, AB-U60 sẽ tiếp tục được bay thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác trước khi đưa vào sản xuất đại trà. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mẫu có trọng lượng từ 300 - 600 kg theo tiêu chuẩn của FAA (Mỹ).

Không chỉ sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng cho Airbility theo điều kiện OEM, CT Group còn đang xúc tiến nhiều thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước; đồng thời chuẩn bị rất nhiều dòng sản phẩm cho thị trường Indonesia.

