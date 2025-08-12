HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc

Sơn Nhung

(NLĐO)- CT Group sẽ xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái sang Hàn Quốc, đánh dấu bước phát triển của ngành công nghệ UAV Việt Nam.

Ngày 12-8, Tập đoàn CT Group Việt Nam và một công ty công nghệ máy bay không người lái (UAV) mới nổi ở Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ tại Hàn Quốc, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. 

Đây là một mốc son trong lịch sử công nghệ UAV Việt Nam, gây chú ý trên trường quốc tế.

Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác

Làm chủ công nghệ UAV vận tải

Đại diện CT Group cho biết việc làm chủ các công nghệ lõi của ngành công nghệ đỉnh cao UAV cũng khẳng định vai trò chiến lược của tập đoàn trong bức tranh công nghệ tương lai của Việt Nam.

Việc làm chủ các công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu UAV vận tải cho một thị trường cao cấp và rất khó tính như Hàn Quốc là minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới, đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để CT Group xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác. 

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60 - 300 kg do Công ty CT UAV (thành viên CT Group) chế tạo và sản xuất với tỉ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam, được nhiều nước đánh giá cao. 

Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV vận tải tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Việc này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn.

Xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn

CT Group cho biết đang phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định. Tiềm năng này còn được nâng lên khi hình thành môi trường không gian để phát triển AI, kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi…

Ngoài việc xuất khẩu 5.000 UAV vận tải, CT Group còn có đơn hàng ATP (sẵn sàng để cung ứng) xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn cực kỳ phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển và là "đỉnh cao" của công nghệ toàn cầu.

