Thời sự Chính trị

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương xem xét các kiến nghị của Tập đoàn CT Group - doanh nghiệp công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc.

Ngày 13-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn. Ảnh: Nhật Bắc- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo CT Group cho biết tập đoàn kiên trì phấn đấu với chiến lược tự cường làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao, gồm: Bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; nhà xếp không phát thải; ô tô điện-tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; gene và tế bào; bản sao số (Digital Twin); và 3 ngành truyền thống phát triển bền vững, gồm: Đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

Doanh nghiệp này cũng tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển thiết kế, sản xuất thương mại và xuất khẩu. Trong đó, Tập đoàn đã xây dựng học thuyết chiến lược làm chủ công nghệ bán dẫn, triển khai 3 nhà máy, 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Silicon Valley, California và Phoenix, Arizona (Mỹ).

Bên cạnh đó, thành lập 2 trung tâm đào tạo hạt giống ở Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (Hòa Lạc, Hà Nội) và Thủ Đức (TP HCM). Các trung tâm này đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn, đã có 2 khóa tốt nghiệp.

Đáng chú ý, theo báo, CT Group là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Theo đó vào ngày 12-8, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

- Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam.

Nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần này, Thủ tướng đề nghị tập đoàn dấn thân hơn nữa, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Với kết quả xuất khẩu một số sản phẩm công nghệ cao, Thủ tướng chúc mừng tập đoàn và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Trước các đề xuất, kiến nghị của CT Group, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách. Đồng thời, đang chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn.

- Ảnh 3.

CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ đã giao các bộ ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Cùng với đó là xem xét đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Thủ tướng đề nghị CT Group tiên phong trong thực hiện các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".

