Thời sự

Cụ bà 72 tuổi mang 120 triệu đồng đến công an xã nhờ chuyển cho "công an rởm"

Tr.Đức

(NLĐO)- Rút tiền ở ngân hàng về, cụ bà 72 tuổi mang đến trụ sở công an xã nhờ hướng dẫn chuyển vào tài khoản cho một người tự xưng là "cán bộ công an"

Ngày 9-9, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo số tiền lớn của một cụ bà 72 tuổi sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, sau khi rút tiền ở ngân hàng về, nạn nhân đã mang đến trụ sở công an xã nhờ hướng dẫn chuyển tiền cho "công an rởm".

Cụ bà 72 tuổi mang 120 triệu đồng đến công an xã nhờ chuyển cho "công an rởm"- Ảnh 1.

Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên tuyên truyền đến bà N.T.L. thủ đoạn của bọn tội phạm

Theo đó, chiều 4-9, bà N.T.L. (SN 1953, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) mang theo 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của một người tự xưng là cán bộ công an.

Bà L. cho biết trước đó bà nhận được điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ công an. Trong cuộc nói chuyện, người này yêu cầu bà L. phải chuyển tiền để "làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2". Nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh và vô hiệu hóa toàn bộ sổ tiết kiệm. Đối tượng còn yêu cầu bà L. không được tiết lộ với ai.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, Công an xã Vũ Quý đã kiên trì giải thích, động viên bà L. và kịp thời liên hệ người thân, đưa nạn nhân đến ngân hàng gửi, giữ lại số tiền, tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Tin liên quan

Thanh niên cầm bộ đàm, xưng là công an chặn xe máy thu tiền người vi phạm giao thông

Thanh niên cầm bộ đàm, xưng là công an chặn xe máy thu tiền người vi phạm giao thông

(NLĐO)- Nguyễn Quốc Hưng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, cầm theo bộ đàm, tự xưng là công an, chặn xe máy, thu tiền người vi phạm giao thông.

Người phụ nữ xưng là "công an phường", liên tục lăng mạ và tấn công công an

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý người phụ nữ vi phạm khi tham gia giao thông rồi xưng là "công an phường", liên tục lăng mạ và tấn công công an.

Lời khai của kẻ giết người, đốt thi thể tự xưng là “công an chìm”

(NLĐO) - Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trường Thành (48 tuổi; ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, đốt thi thể.

giả danh công an "công an rởm" định danh điện tử VNeID mức 2 thủ đoạn lừa đảo giả công an lừa đảo
