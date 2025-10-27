Cư dân Saigon Gateway nhận quỹ bảo trì 40 tỉ đồng

Vừa qua, chủ đầu tư chung cư Saigon Gateway (phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM) là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hiệp Phú Land, Ban quản trị, Ban quản lý chung cư và đại diện cư dân đã có cuộc họp làm rõ về các số liệu liên quan tới quỹ bảo trì.

Hồi tháng 6-2025, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, xử lý dứt điểm kiến nghị của cư dân về đòi quỹ bảo trì và cấp sổ hồng, tách sổ hồng chung cư thành 2 sổ.

Theo đó, tổng số tiền chủ đầu tư đã thu được từ kinh phí bảo trì là hơn 32,2 tỉ đồng; lãi suất phát sinh từ quỹ bảo trì tạm tính là gần 8 tỉ đồng. Sau khi trừ một số chi phí và khoản chuyển trước, chủ đầu tư vừa chuyển cho Ban quản trị hơn 36 tỉ đồng còn lại.

Liên quan tới công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liến với đất (sổ hồng) tại chung cư, theo chủ đầu tư, 40 căn hộ đã được cấp sổ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục cấp sổ hồng một số hộ dân không hợp tác nên làm ảnh hưởng tiến độ.

Trong khi đó, một số cư dân cho biết không đồng tình vì cấp sổ hồng trên thửa đất rộng 8.316 m2, không đúng với hợp đồng mua bán. Thậm chí, khu đất này còn không có lối ra vào, phải "đi ké" thửa đất thương mại dịch vụ liền kề.

Bởi hiện nay, cư dân vẫn theo đuổi vụ kiện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã tách sổ hồng chung cư là 14.388 m2 đất thành 2 thửa khác nhau và cấp 2 sổ hồng cho chủ đầu tư.

Trong đó, sổ hồng cho khu chung cư là 8.316 m2 và khu 5.000 m2 đất thương mại dịch vụ. Cư dân cho rằng việc cơ quan chức năng tách sổ hồng của chung cư thành 2 sổ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Năm 2022, cư dân Dương Thị Quỳnh Lưu khởi kiện yêu cầu TAND TP HCM hủy 2 sổ hồng nêu trên và khôi phục lại sổ hồng đã cấp cho công ty hồi năm 2012.

Cư dân chung cư Saigon Gateway tham dự phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND TP HCM.

Bản án sơ thẩm hồi 4-2024, TAND TP HCM đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Sau đó, bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM ngày 30-9-2024 đã tuyên hủy bản án sơm thẩm.

Theo bản án phúc thẩm, việc cấp sổ hồng khu 5.000 m2 đã ảnh hưởng đến lối đi của cư dân chung cư là có căn cứ, vì khu chung cư và khu thương mại dịch vụ trong dự án có cùng lối đi, và lối đi này nằm trong phần đất thương mại dịch vụ (sổ 5.000 m2).

Bà Lưu tiếp tục khởi kiện trong đó tiếp tục yêu cầu hủy 2 sổ hồng nêu trên.

Bản án sơ thẩm (lần 2) mới đây, tòa cho rằng người sử dụng đất có quyền yêu cầu tách sổ, phù hợp với mục đích sử dụng đất, nếu việc tách chưa làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của dự án. Trong khi đó, người khởi kiện chỉ có quyền đối với phần sở hữu chung. Từ đó, tòa cho rằng yêu cầu hủy 2 sổ hồng là không có căn cứ.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm lần 2, bà Lưu đã làm đơn kháng cáo và TANDTP HCM đã có thông báo về việc kháng cáo.

Theo bà Lưu, tòa đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện nhưng vấn đề quan trọng là hủy 2 sổ hồng đã cấp chưa được giải quyết nên tiếp tục kháng cáo để bảo vệ quyền lợi.

"Nguyện vọng của dân là được cấp sổ hồng theo quy hoạch, hồ sơ dự án đã phê duyệt, hợp đồng mua bán trên khu đất có diện tích trước khi bị tách thành 2 sổ hồng. Tập thể cư dân chúng tôi đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng về việc tách sổ hồng chung cư thành 2 sổ" – bà Lưu nói.



