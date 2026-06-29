HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cú hích ban đầu

PGS-TS VŨ ANH TUẤN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giao thông vận tải - Trường ĐH Việt Đức

Miễn phí vé xe buýt nên được xem là cú hích ban đầu để người dân trải nghiệm dịch vụ, thay đổi nhận thức.

Chủ trương miễn phí vé xe buýt tại TP HCM không chỉ là câu chuyện giá vé mà còn là bước đi đáng chú ý trong chiến lược phát triển giao thông xanh, giảm dần phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Mỗi năm, TP HCM có khoảng 600 - 1.000 người tử vong do tai nạn giao thông - theo thống kê tại hiện trường. Đáng lo hơn, các nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng cho thấy bụi mịn có thể liên quan khoảng 3.000 - 5.000 ca tử vong mỗi năm tại TP HCM.

Đây là những tổn thất âm thầm nhưng rất lớn đối với xã hội. Vì vậy, việc miễn phí vé xe buýt không đơn thuần là hỗ trợ chi phí đi lại, mà còn là chính sách môi trường, y tế cộng đồng và an sinh đô thị.

Tuy nhiên, việc miễn phí vé xe buýt chưa phải là yếu tố quyết định để người dân rời xe máy hay ô tô cá nhân. Các khảo sát hành vi cho thấy người dân quan tâm nhất là thời gian đi lại và mức độ linh hoạt. Ngay cả nhóm thu nhập trung bình, thu nhập thấp cũng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để đi lại nhanh hơn.

Để xe buýt hấp dẫn hơn, TP HCM cần cải thiện toàn bộ hành trình "từ cửa đến cửa", gồm thời gian đi bộ ra trạm, chờ xe, di chuyển trên xe, chuyển tuyến và đi từ điểm dừng tới nơi cần đến. Nếu tổng thời gian đi bằng giao thông công cộng được rút xuống còn khoảng 1,5 lần so với xe máy, sức hút sẽ tăng lên rõ rệt.

Bởi vậy, miễn phí vé xe buýt nên được xem là cú hích ban đầu để người dân trải nghiệm dịch vụ, thay đổi nhận thức. Hiệu quả bền vững phải đến từ chất lượng phục vụ.

Để chính sách phát huy tối đa cơ hội thụ hưởng cho người dân, trước hết cần mở rộng mạng lưới xe buýt đến các khu vực còn thiếu tuyến, nhất là vùng ven, khu dân cư mới, khu công nghiệp, trường học. Người dân chỉ được hưởng lợi khi nơi ở và nơi làm việc thực sự tiếp cận thuận tiện xe buýt.

Xe buýt tại TP HCM cần tăng số lượng phương tiện và tần suất khai thác. Một hệ thống giao thông công cộng cạnh tranh phải bảo đảm người dân ra trạm là có xe, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, đẩy nhanh chuyển đổi sang xe buýt điện. Đây là hướng đi phù hợp mục tiêu giao thông xanh, giúp giảm phát thải, vận hành êm hơn và nâng trải nghiệm của hành khách.

Việc kết nối chặng đầu - chặng cuối cần được đầu tư mạnh mẽ. Các điểm trung chuyển cần gắn với bãi gửi xe cá nhân, xe đạp công cộng, phương tiện gom khách để mở rộng phạm vi phục vụ của xe buýt và metro. Ngoài ra, thành phố cần hoàn thiện nền tảng công nghệ để người dân dễ dàng tra cứu lộ trình, biết chính xác giờ xe buýt đến, thanh toán thuận tiện và kết nối nhiều phương thức trên cùng một ứng dụng.

Xe buýt là giải pháp quan trọng trước mắt, còn về lâu dài, metro vẫn phải là trục xương sống của hệ thống giao thông công cộng. Xe buýt sẽ đóng vai trò bổ trợ, gom khách và phủ kín những nơi mà metro chưa vươn tới.

TP HCM hiện có hàng triệu xe máy và ô tô cá nhân, tạo sức ép lớn lên hạ tầng đô thị. Vì thế, việc miễn phí vé xe buýt không nên nhìn nhận như một khoản chi ngân sách đơn thuần. Nếu làm tốt, đây là khoản đầu tư để đổi lấy không khí sạch hơn, giao thông an toàn hơn và chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Quan trọng nhất, cú hích chính sách hôm nay cần phải mang lại những thay đổi thật sự trong chất lượng dịch vụ ngày mai. 

Tin liên quan

Miễn phí xe buýt: Tầm nhìn xa cho giao thông đô thị

Miễn phí xe buýt: Tầm nhìn xa cho giao thông đô thị

Người dân tại TPHCM hào hứng trước thông tin sắp được miễn phí xe buýt nhưng để xe buýt trở thành lựa chọn ưu tiên thì còn nhiều việc phải làm.

TPHCM sớm triển khai miễn phí xe buýt

Giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường; thúc đẩy giao thông xanh; hình thành bản sắc đô thị văn minh, nghĩa tình… là lợi ích thấy rõ từ chính sách miễn phí xe buýt

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Thành phố sẽ miễn phí xe buýt

(NLĐO)- Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy TPHCM đã bàn và thống nhất miễn phí xe buýt và miễn phí hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn thành phố

xe bus xe buýt miễn phí xe buýt TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo