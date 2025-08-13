Phát triển hạ tầng đồng bộ liên thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Phát triển hạ tầng đồng bộ liên thông

PGS-TS Phạm Xuân Mai, nguyên Trưởng Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP HCM

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với mục tiêu giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất ASEAN.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành sẽ đảm nhận 80% hành khách quốc tế và 20% khách quốc nội. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tiếp cận, xu hướng đi lại và lựa chọn của hành khách, tùy theo vị trí địa lý các vùng và sự bố trí các sân bay quốc tế khác của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực ASEAN.

Để sân bay Long Thành đạt những kỳ vọng và mục tiêu trên, logistics và hạ tầng kết nối là cực kỳ quan trọng. Việc kết hợp đồng bộ giữa sân bay, các khu đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ bằng hệ thống giao thông hiện đại, nhanh chóng như đường cao tốc, metro, đường sắt và xe buýt tốc hành phải được hoạch định cùng lúc.

Hiện nay, các dự án tàu điện ngầm và đường sắt kết nối TP HCM với sân bay Long Thành được hoạch định gồm các tuyến metro đến Thủ Thiêm, từ đó theo tuyến đường sắt nhẹ hoặc theo đường sắt cao tốc Bắc - Nam rẽ vào sân bay Long Thành. Hiện nay cả 2 tuyến này đều chưa có bản thiết kế hoàn chỉnh.

Về đường bộ, theo quy hoạch, có 5 tuyến đường bộ cao tốc đến sân bay Long Thành. Trong đó, tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn 22 km sẽ được mở rộng từ 4 làn lên 8 làn xe, dự kiến triển khai từ tháng 9-2025. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 47 km, 4 làn xe đã gần như hoàn thành. Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, kết nối sân bay Long Thành từ hướng Bắc. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 77,8 km, hoàn thành trong năm 2025.

Song song các tuyến cao tốc, 3 tuyến đường bộ đấu nối trực tiếp vào sân bay Long Thành được thực hiện gồm: Tuyến 1 từ cổng phía Tây sân bay kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và khớp nối Tỉnh lộ 25C với 8 làn xe. Tuyến 2 với 4 làn xe, song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối tuyến 1 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến 3 với 8 làn xe kết nối cổng phía Đông sân bay.

Như thế, khi nhà ga T1 của sân bay Long Thành khánh thành vào tháng 12-2025 thì việc mở rộng đoạn cao tốc TP HCM đến sân bay Long Thành lên 8 làn xe cho hành khách từ TP HCM đến và đi sân bay Long Thành bắt buộc phải hoàn thành đồng bộ.

Để hành khách không mất thời gian di chuyển từ TP HCM đến sân bay Long Thành khi tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được mở rộng thì phải có hệ thống xe buýt tốc hành dành riêng cho sân bay, bảo đảm đúng thời gian cho khách.

Ngoài xe buýt tốc hành, cần có hệ thống xe buýt mini điện thu gom hành khách trong nội thành TP HCM thông qua các trạm đầu mối.

Trong tương lai gần, cần phát triển hạ tầng đồng bộ liên thông, từ các tuyến cao tốc, đường vành đai đến metro, đường sắt nhẹ, đường sắt cao tốc, để kết nối với TP HCM, các tỉnh miền Tây và miền Đông. Bên cạnh đó, phải hình thành các đô thị vệ tinh cho sân bay Long Thành, giảm áp lực cho TP HCM, thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics, công nghiệp phát triển bền vững. 

Tin liên quan

Đừng mạo hiểm với sân bay Long Thành!

Đừng mạo hiểm với sân bay Long Thành!

(NLĐO) - Hàng triệu hành khách sẽ phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và sự mệt mỏi nếu vội vàng chuyển hết chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

(NLĐO)- Yêu cầu Cục Hàng không, ACV khẩn trương làm việc với các hãng bay, đánh giá tác động, xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành

sân bay Long Thành khánh thành sân bay long thành cao tốc Long Thành-Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo