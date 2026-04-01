CÚ HÍCH NĂM DU LỊCH QUỐC GIA: Định hình bản sắc du lịch liên vùng

Trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng liên kết vùng. Xu hướng nổi bật hiện nay là khai thác lợi thế kết nối giữa không gian du lịch biển ở phía Đông và du lịch cao nguyên ở phía Tây.

Một tour tuyến, nhiều trải nghiệm

Thay vì phát triển các sản phẩm đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các tour liên vùng theo hướng tích hợp nhiều loại hình trải nghiệm như nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa bản địa. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm thích ứng với xu hướng du lịch hiện đại, khi du khách không chỉ quan tâm đến việc tham quan mà còn mong muốn được hòa mình vào điểm đến, trải nghiệm đời sống và văn hóa địa phương một cách chân thực.

Một trong những đơn vị tiên phong trong xu hướng này là Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn Nam) với sản phẩm tour 4 ngày 3 đêm mang tên "Đại ngàn chạm biển xanh". Theo ông Phạm Hoàng Trực, Giám đốc Gotour Travel, hành trình được thiết kế bắt đầu từ phố biển Quy Nhơn và kết thúc tại Pleiku, tạo nên một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt giữa hai không gian du lịch đặc trưng.

"Trong hành trình này, du khách sẽ được tham quan các điểm đến nổi bật như Kỳ Co, đầm Thị Nại trước khi di chuyển lên cao nguyên để khám phá Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đồi chè Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi và núi lửa Chư Đang Ya. Sự kết hợp giữa hệ sinh thái biển và rừng tạo nên sự chuyển đổi cảnh quan rõ nét, mang đến cảm giác mới mẻ và khác biệt so với các tour truyền thống" - ông Trực thông tin.

Ông Trực cho biết việc phát triển tour liên vùng không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao giá trị điểm đến. "Gotour Travel cũng áp dụng các chính sách ưu đãi, dịch vụ bổ trợ nhằm thu hút khách hàng, tăng tính cạnh tranh và khuyến khích du khách trải nghiệm sản phẩm mới" - ông Trực nói thêm.

Du khách tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê tại một trang trại sản xuất cà phê mật ong ở Gia Lai

Khai thác giá trị văn hóa và tài nguyên bản địa

Song song với việc phát triển tour liên vùng, nhiều địa phương và doanh nghiệp cũng đang tập trung khai thác giá trị văn hóa và tài nguyên bản địa để tạo điểm nhấn riêng cho sản phẩm du lịch. Tại Di tích Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và múa Chăm, góp phần tái hiện không gian văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo du khách.

Những hoạt động này không chỉ mang tính trình diễn mà còn đóng vai trò như cầu nối giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và con người địa phương. Trên cơ sở kết quả phục vụ du khách, đơn vị đang xây dựng chương trình "Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại", dự kiến tổ chức định kỳ vào tối thứ sáu hằng tuần từ tháng 4 đến tháng 9-2026. Chương trình hướng đến tăng tính tương tác, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm thực tế, đồng thời gắn kết với các tour tham quan Quy Nhơn.

Ở phía Tây, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai đang định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với tài nguyên cao nguyên. Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết bên cạnh việc duy trì các sản phẩm hiện có, đơn vị đang tập trung xây dựng tour trải nghiệm cà phê - một sản phẩm có tiềm năng lớn của vùng đất Pleiku. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu quy trình sản xuất cà phê mà còn tạo điều kiện để du khách trải nghiệm không gian văn hóa gắn với cây cà phê - từ canh tác, thu hoạch đến chế biến và thưởng thức. Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Gia Lai, đồng thời góp phần phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững" - ông Trung chia sẻ.

Song song đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cũng khuyến khích các doanh nghiệp khai thác các giá trị như không gian văn hóa cồng chiêng, hệ sinh thái rừng, trong đó có các điểm đến sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. "Những yếu tố này là nền tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch xanh, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch cao nguyên, đồng thời bổ trợ hiệu quả cho các tour liên vùng với khu vực phía Đông" - ông Trung phân tích.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đặng Thị Ngọc Trang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Trung Anh (phường Quy Nhơn), nhận định việc hình thành các tour kết nối giữa biển và cao nguyên đang mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch địa phương. Trước đây, các sản phẩm thường được khai thác riêng lẻ, nhưng hiện nay có điều kiện thuận lợi để xây dựng các hành trình tổng hợp, mang lại trải nghiệm phong phú hơn cho du khách.

Theo bà Ngọc Trang, sự liền mạch trong hành trình là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm. Du khách có thể bắt đầu từ Quy Nhơn với các trải nghiệm như tham quan đầm Thị Nại, ngắm bình minh trên biển, sau đó tiếp tục hành trình đến Pleiku để khám phá Biển Hồ, làng văn hóa Bahnar, Jrai hoặc các điểm đến sinh thái đặc trưng của cao nguyên.

Trong khi đó, Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Gia Lai cũng đang tập trung phát triển các tuyến du lịch liên kết vùng, trong đó nổi bật là hành trình "một cung đường - hai điểm đến Quy Nhơn - Pleiku". Đây được xem là sản phẩm chiến lược, góp phần kết nối hiệu quả hai trung tâm du lịch lớn, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho du lịch liên vùng. n

Phát triển kinh tế đêm để giữ chân du khách Du khách Huỳnh Thị Châu (ngụ tỉnh Đồng Nai) nhận định sự khác biệt giữa biển và núi là lợi thế của du lịch Gia Lai, song cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại trải nghiệm một cách hợp lý. Theo chị Châu, khu vực Gia Lai (cũ), đặc biệt là Pleiku, vẫn còn thiếu các sản phẩm du lịch đặc trưng, chưa đủ sức giữ chân du khách dài ngày. Còn Quy Nhơn, nơi được xem là điểm "hot" du lịch biển tại Việt Nam, hiện vẫn thiếu các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn. Phần lớn du khách chỉ tham quan Kỳ Co, tắm biển, sau đó quay về trung tâm thành phố ăn uống, dạo chơi rồi kết thúc hành trình. "Theo tôi, muốn phát triển du lịch bền vững thì phải có thêm các khu vui chơi, tổ hợp giải trí, phát triển kinh tế đêm để giữ chân du khách. Khi có nhiều hoạt động hơn, du khách sẽ ở lại lâu hơn và có lý do quay trở lại" - chị Châu nêu ý kiến. L.Tỉnh



