CÚ HÍCH NĂM DU LỊCH QUỐC GIA: Gia Lai - điểm đến chiến lược mới

Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" và chuỗi 244 sự kiện diễn ra xuyên suốt năm là cơ hội rất lớn để Gia Lai chuyển từ vùng đất giàu tiềm năng sang điểm đến có sức hút thị trường mạnh mẽ.

Tăng kết nối, tạo độ dày trải nghiệm

Chị Huỳnh Thị Châu (ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa có chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại Gia Lai nhân sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026. Theo chị Châu, so với những lần trước du lịch đến tỉnh Bình Định (cũ), lượng khách gia tăng rõ rệt; các hoạt động, sự kiện cũng được tổ chức quy mô, bài bản và chuyên nghiệp hơn. "Đặc biệt, Quy Nhơn Mega Concert diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, rất hoành tráng, ấn tượng, thu hút rất đông du khách tham dự. Tôi nhận thấy bức tranh du lịch nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực sau sáp nhập" - chị Châu nhận xét.

Trong nhiều năm, Gia Lai được đánh giá là địa phương giàu tài nguyên du lịch nhưng phát triển chưa tương xứng. Các điểm đến nổi bật như Biển Hồ Pleiku hay Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vẫn chủ yếu tồn tại như những điểm đơn lẻ, thiếu sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh.

Du khách có thể ấn tượng với vẻ đẹp cao nguyên, song hành trình thường ngắn, thiếu sự xâu chuỗi giữa các điểm đến. Điều này khiến du lịch địa phương chưa tạo được sức hút đủ lớn để giữ chân du khách dài ngày.

Sau khi hình thành không gian phát triển mới gắn với khu vực duyên hải, đặc biệt là Quy Nhơn thuộc Bình Định (cũ), bức tranh du lịch đang dần chuyển sang hướng liên kết liên vùng. Từ cao nguyên Pleiku, du khách có thể di chuyển xuống biển, trải nghiệm sự thay đổi không gian từ rừng núi đến biển xanh chỉ trong một hành trình. Sự kết nối này không chỉ là liên thông địa lý mà còn tạo ra "độ dày trải nghiệm" - yếu tố ngày càng quan trọng trong xu hướng du lịch hiện đại.

Gia Lai không chỉ sở hữu thiên nhiên đa dạng mà còn có hệ giá trị văn hóa đặc sắc. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa Chăm Pa, bài chòi và võ cổ truyền Bình Định tạo nên nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Du khách thích thú trải nghiệm các hoạt động trong lễ hội trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên ở Gia Lai.Ảnh: ĐỨC ANH

Nói không với du lịch đại trà

Với các thế mạnh trên, từ góc nhìn của doanh nghiệp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông, Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho rằng Gia Lai đang ở giai đoạn đủ tiềm năng để trở thành điểm đến đặc sắc.

Về nhu cầu thị trường, bà Thu cho biết du khách quan tâm nhiều đến những trải nghiệm thể hiện rõ "chất Gia Lai" - tức là cảnh sắc cao nguyên, văn hóa bản địa. Các cụm trải nghiệm có sức hút rõ gồm Biển Hồ - Chư Đăng Ya, không gian văn hóa cồng chiêng, làng bản địa, cà phê - ẩm thực địa phương và các sản phẩm gắn với cảnh quan rừng, nông nghiệp, sinh thái.

Việc Gia Lai tiếp tục triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng trong năm 2026, cùng định hướng phát triển khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, là tín hiệu tốt. Bởi theo bà Thu, đây đều là những tài nguyên có khả năng chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng, khó trùng lặp với các điểm đến khác.

"Điểm mạnh của Gia Lai là không cần chạy theo mô hình du lịch đại trà. Khách đến Gia Lai không chỉ để tham quan, mà để tìm một trải nghiệm có chiều sâu hơn: Không gian đại ngàn, bản sắc dân tộc, cảnh quan địa chất, khí hậu và đời sống bản địa. Nếu làm đúng, Gia Lai có thể hấp dẫn cả khách nội địa, khách quốc tế và đặc biệt là nhóm khách thích du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng xanh, khách đoàn doanh nghiệp và MICE theo hướng retreat hoặc incentive (du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, khen thưởng - PV)" - bà Thu phân tích.

Xây dựng thương hiệu

Theo các doanh nghiệp du lịch, sau sáp nhập với Bình Định, Gia Lai đang sở hữu một không gian phát triển đặc biệt, hội tụ cả đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không nằm ở tài nguyên, mà ở việc địa phương xác định được "căn cước văn hóa" làm nền tảng cho phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel, nhấn mạnh điều quan trọng là Gia Lai mới cần đi từ "có tài nguyên" sang "có sản phẩm đặc trưng bán được, vận hành được và tăng trưởng được". Muốn vậy, Gia Lai không chỉ cần nhiều sự kiện hay nhiều điểm đến hơn, mà cần xác định rõ lợi thế khác biệt, xây được sản phẩm đặc trưng, bán được trên thị trường và quản trị được bằng dữ liệu.

"Gia Lai có đủ chiều sâu văn hóa để định hình bản sắc riêng, với sự kết hợp giữa tinh thần sử thi Tây Nguyên và khí chất võ học Bình Định. Đây không chỉ là yếu tố biểu tượng mà còn là nguồn chất liệu quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch có câu chuyện, cảm xúc và khả năng nhận diện cao" - ông Kỳ phân tích.

Với cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2026, Chủ tịch Vietravel cho rằng Gia Lai cần một đề án tổng thể với thông điệp xuyên suốt, tận dụng lợi thế không gian "từ đại ngàn đến biển xanh" để xây dựng thương hiệu điểm đến rõ nét, đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược và phát triển các dự án quy mô lớn.

Nghiên cứu nhu cầu từng thị trường khách Ông Lại Minh Duy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Tổng Giám đốc Công ty TSTtourist - nhận định trong bối cảnh hiện tại, nhất là với những xung đột ở Trung Đông gần đây tác động tới ngành du lịch trong nước và quốc tế, xu hướng quay về các thị trường gần như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và đặc biệt du lịch nội địa đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Với các sản phẩm du lịch nội địa, trong đó có các tour từ TP HCM tới Buôn Ma Thuột - Quy Nhơn (Gia Lai), TSTtourist chú trọng xây dựng để khách có nhiều trải nghiệm trên cả cung đường. Theo ông Duy, hệ thống giao thông đang được phát triển đồng bộ, đáp ứng được các chuyến đi cho những đoàn khách MICE từ vài trăm đến cả ngàn người. "Với lợi thế này, Gia Lai cần nghiên cứu để nắm bắt nguồn khách chính đến từ những thị trường nào, trong hay ngoài nước, từ TP HCM hay Hà Nội, để từ đó có chính sách quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm phù hợp" - ông Duy gợi ý.



