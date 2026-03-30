Thời sự

Ông Rah Lan Chung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai với tín nhiệm tuyệt đối

Đức Anh

(NLĐO) - Ông Rah Lan Chung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Ngày 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Rah Lan Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII – đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Ông Rah Lan Chung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Ông Rah Lan Chung bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND tỉnh Gia Lai khóa mới.

Theo đó, 85/85 đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh khóa XII đã thống nhất giới thiệu ông Rah Lan Chung để các đại biểu xem xét, bầu giữ chức danh này.

Cùng với việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp cũng đã bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII gồm ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng bầu trưởng các ban chuyên trách, hoàn thiện bộ máy hoạt động nhiệm kỳ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Rah Lan Chung bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng và nhân dân. Ông cam kết cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm các nghị quyết ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cũng khẳng định sẽ chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, góp phần đưa HĐND tỉnh ngày càng thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Ông Rah Lan Chung sinh ngày 4-8-1971, quê quán tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hiện ông giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII. Về trình độ chuyên môn, ông là Cử nhân Điều tra tội phạm, Thạc sĩ Chính trị học; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

(NLĐO) - Gia Lai ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 4 tỉnh Nam Lào, hướng tới liên kết phát triển toàn diện.

Gia Lai mạnh tay siết đầu tư công, không để thất thoát ngân sách

(NLĐO) - Trước nguy cơ lãng phí từ khâu chuẩn bị đến vận hành, Gia Lai yêu cầu siết chặt toàn diện quản lý đầu tư công.

Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai hoàn thành bầu cử sớm

(NLĐO) - Giữa vùng núi cao hiểm trở của tỉnh Gia Lai, toàn bộ 131 cử tri thôn O2, xã Vĩnh Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Lên đầu Top

