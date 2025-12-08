HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cú hích thể chế để bứt phá

PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH, Viện Phát triển Chính sách - ĐHQG TP HCM

Sau hơn 2 năm triển khai, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội đã tạo được một không gian thể nghiệm thể chế quan trọng cho sự phát triển của TP HCM.

Tuy nhiên, trong bối cảnh TP HCM mở rộng địa giới và đang chuyển mình trở thành một siêu đô thị với quy mô trên 14 triệu dân, đóng góp gần 23,8% GDP và hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia, khoảng cách giữa năng lực thể chế và yêu cầu phát triển ngày càng lộ rõ. Mục tiêu thu hút các nhà đầu tư chiến lược quy mô lớn, hình thành các cực tăng trưởng mới và thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế tri thức vẫn chưa như kỳ vọng.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Đây là bước hoàn thiện khung pháp lý nhằm xử lý những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực thi; là cơ hội để thiết kế những công cụ đột phá về thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại. Chỉ khi có nền tảng thể chế đủ mạnh, TP HCM mới có thể giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng và lan tỏa lợi ích cho cả vùng và quốc gia.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 mở rộng chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược, được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tạo sức hút thực chất đối với các tập đoàn có năng lực công nghệ và tài chính dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu. TP HCM được trao quyền tự chủ linh hoạt hơn trong lựa chọn dự án quy mô lớn thuộc 11 nhóm ngành ưu tiên như du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, y tế chuyên sâu, văn hóa - thể thao, môi trường, logistics, hạ tầng đô thị và các dự án thuộc khu thương mại tự do (FTZ)... với mức đầu tư dao động từ 2.000 - 75.000 tỉ đồng.

Tiêu chí nhận diện nhà đầu tư chiến lược cũng được điều chỉnh phù hợp thực tiễn hơn, thông qua việc bỏ yêu cầu về vốn điều lệ, tổng tài sản; chuyển sang đánh giá tỉ lệ vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn. Các nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng ưu đãi mạnh về thuế, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng cơ chế giải ngân linh hoạt, nhằm bảo đảm trở thành đối tác đồng kiến tạo giá trị phát triển mới cho TP HCM, thay vì chỉ là nguồn cung vốn tài chính truyền thống. Khi cơ chế ưu đãi thông thoáng, thành phố có thể đón dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Việc hình thành FTZ có khả năng tạo ra "không gian thử nghiệm chính sách" mang chuẩn mực cạnh tranh quốc tế cho TP HCM. Khi được vận hành hiệu quả, FTZ sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính - thương mại - logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á. TP HCM đang hội tụ đồng thời 3 lợi thế chiến lược, gồm cụm cảng nước sâu Cái Mép - Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, tạo nền tảng rất thuận lợi để FTZ hình thành và phát huy lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 được xem như một cú hích thể chế có ý nghĩa quyết định, qua đó tạo điều kiện để siêu đô thị TP HCM bứt phá mạnh mẽ, phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt tăng trưởng vùng; đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng chung của cả nước. 

Tin liên quan

Cơ hội để TP HCM bứt phá, vươn mình

Cơ hội để TP HCM bứt phá, vươn mình

Ngày 2-8, Hội nghị công bố Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, diễn ra tại TP HCM.

Tạo sức bật cho TP HCM

Sau hơn 2 tháng sáp nhập, nhiều thách thức về giao thông ở TP HCM đang dần lộ diện.

TP HCM cần cơ chế đột phá để vươn tầm

Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM sau hơn 2 năm thực hiện đã mang lại những kết quả rất tích cực.

TP HCM thể chế Nghị quyết 98 nhà đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo