TP HCM tổng lực kết nối quảng bá du lịch

Tuần lễ Du lịch TP HCM lần thứ 5 - năm 2025 với chủ đề "Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest" diễn ra từ ngày 5 đến 12-12. Điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch TP HCM lần này là sự hưởng ứng, đồng hành tham gia của 168 phường, xã, đặc khu để cùng quảng bá, đón khách du lịch nội địa và quốc tế.

TP HCM rộng mở hơn, trẻ trung hơn, kết nối hơn

Theo Sở Du lịch TP HCM, Tuần lễ Du lịch năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên chương trình được tổ chức trong phạm vi siêu đô thị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là "cơ hội vàng" để quảng bá hình ảnh thành phố mới, một đô thị đa sắc màu; tăng tính kết nối và phát triển du lịch bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết Tuần lễ Du lịch không chỉ là chuỗi sự kiện mở màn mùa lễ hội, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tuần lễ Du lịch cũng là dịp giới thiệu TP HCM mới - rộng mở hơn, trẻ trung hơn, kết nối hơn.

Saigontourist Group vừa tổ chức hội nghị kết nối với sự tham gia của đại diện 168 phường, xã, đặc khu ở TP HCM nhằm tăng cường quảng bá, phát triển du lịch .Ảnh: LAM GIANG

"Tuần lễ Du lịch sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt hoạt động mới mẻ, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, tiếp tục khẳng định sức hút của TP HCM. Thông qua Tuần lễ Du lịch, TP HCM mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần lễ hội, kích cầu du lịch - thương mại - ẩm thực cuối năm; mở ra cơ hội để doanh nghiệp (DN) giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường kết nối thị trường, chung tay xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn, bền vững" - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Tuần lễ Du lịch TP HCM năm nay là chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu trên nền tảng số. Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP HCM phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam và TikTok triển khai xây dựng mạng lưới kênh quảng bá văn hóa - du lịch và kênh tương tác chính quyền - người dân trên nền tảng số.

Chương trình này hướng đến việc lựa chọn 168 đại diện phường, xã, đặc khu trở thành những nhà sáng tạo nội dung về văn hóa - du lịch. Mỗi kênh TikTok sẽ là một địa phương với những câu chuyện, nét đẹp riêng. 168 tài khoản - 168 góc nhìn cùng tạo nên một bức tranh nội dung phong phú, giúp người dân và du khách khám phá đời sống đô thị, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và bao điều thú vị.

"Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc số hóa thông tin và tăng cường tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân theo hướng thân thiện, minh bạch, kịp thời" - đại diện Sở Du lịch TP HCM nhìn nhận.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi 3 địa phương sáp nhập trong một không gian mới, hàng loạt hoạt động khảo sát để xây dựng những sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến ở khu vực trung tâm TP HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trườc đây đã diễn ra. Nhiều DN cũng công bố sản phẩm du lịch mới, đặc trưng nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thành viên Saigontourist Group), cho rằng với không gian mới, TP HCM có cơ hội xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch nội vùng giai đoạn 2025 - 2030 mang tính hệ thống; kết nối chặt chẽ hơn giữa các phường, xã, đặc khu. Điều này vừa phục vụ người dân thành phố vừa góp phần tạo thêm sức hút đối với du khách, với những hành trình chất lượng, liên tục đổi mới, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng tiêu chí phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững...

Xây dựng điểm đến du lịch chất lượng cao

Tại Tuần lễ Du lịch TP HCM năm 2025, Sở Du lịch sẽ phối hợp cùng UBND các phường, xã, đặc khu và DN du lịch công bố chương trình tour, gói, sản phẩm khuyến mãi với nhiều quà tặng, dịch vụ đi kèm ưu đãi cho du khách khi đến trải nghiệm, tham quan dịp này và cao điểm du lịch cuối năm.

Một số chương trình và dịch vụ du lịch mới cũng đã được công bố, như sản phẩm "Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định" (phường Tân Định); "Chạm vào dấu xưa" (phường Bình Tây); "Xuân Hòa - Nét xưa trong phố mới" (phường Xuân Hòa) hay tour "Vì Côn Đảo xanh - Xanh trên mỗi hành trình"; tour "Du ngoạn ngắm hoàng hôn trên du thuyền Indochina Star"...

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết địa phương là vùng đất giàu truyền thống, sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch khá phong phú và đặc sắc. Đó là chợ Tân Định gần 100 năm tuổi gắn liền với ký ức Sài Gòn - Gia Định xưa; Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo; chùa Phước Hải (Điện Ngọc Hoàng) - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hay tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xanh mát...

"Những giá trị đặc sắc này tạo nền tảng để phường xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, vừa tôn vinh di sản vừa đem đến trải nghiệm khác biệt cho du khách" - bà Ánh Tuyết tin tưởng.

Theo ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, phường đang định hướng mở rộng khu vực phố đêm để phát triển kinh tế đêm. Sắp tới, các tuyến metro số 2 và 5 sẽ đi qua phường này. Thành phố cũng có quyết định thành lập mô hình không gian giao thông công cộng, đô thị (TOD) phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch y tế...

Trong khi đó, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch nhưng khai thác chưa đồng bộ. Điều này khiến nhiều du khách đến Vũng Tàu chỉ biết về du lịch biển, ăn hải sản.

Với sự chỉ đạo của UBND TP HCM và sự đồng hành của các DN du lịch, Vũng Tàu kỳ vọng khu vực Bãi Sau, nhất là điểm checkin nổi bật tháp Tam Thắng, sẽ từng bước hình thành không gian thành phố đêm. Từ đó, phường Vũng Tàu có thể tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch biển.

Cần "chuỗi liên kết giá trị" Với góc độ DN lữ hành đang trực tiếp khai thác sản phẩm tại TP HCM, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, nhận định du lịch nội đô đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Du khách không chỉ cần điểm đến, mà còn cần câu chuyện - trải nghiệm - cảm xúc gắn với từng khu vực, địa bàn. Tuần lễ Du lịch TP HCM năm 2025 đóng vai trò như một "bệ phóng truyền thông" và "chất xúc tác liên kết", góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch thành phố. Với DN, đây là "thời điểm vàng" để giới thiệu các sản phẩm mới đến công chúng một cách rộng rãi và đồng bộ. Tuần lễ Du lịch cũng giúp chuyển đổi nhận thức của du khách, rằng TP HCM không chỉ là trạm trung chuyển, mà còn là điểm đến có chiều sâu với vô vàn câu chuyện thú vị ẩn sau mỗi tên đường, ngõ hẻm... "Để kết nối các phường, xã, đặc khu hiệu quả, khai thác được hết tiềm năng và kích cầu du lịch, cần chiến lược "chuỗi liên kết giá trị" dựa trên các yếu tố cốt lõi. Trong đó, cần quy hoạch theo chủ đề, như kết nối các điểm đến trong tour bằng cảm xúc và câu chuyện, để các nơi này trở thành những mảnh ghép không thể tách rời trong bức tranh tổng thể" - ông Dũng đề xuất.



