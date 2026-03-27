Tàu du lịch quốc tế Noble – Island Sky ghé Gia Lai

Ngày 27-3, tàu du lịch quốc tế Noble – Island Sky đã chở theo 180 người cập Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Trong số 180 người bao gồm du khách và thuyền viên tàu Noble – Island Sky, khách mang quốc tịch Anh và Ireland chủ yếu.

Tàu Noble – Island Sky là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ 2 ghé tỉnh Gia Lai trong năm 2026

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai, tàu du lịch quốc tế Noble – Island là tàu du lịch quốc tế thứ 2 cập cảng Quy Nhơn trong năm 2026. Theo kế hoạch, tàu đến khu vực neo đậu trong ngày 27-3 và rời đi vào chiều cùng ngày.

Trong thời gian lưu lại, du khách tham quan tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai như: Chùa Ông Núi, Tháp Đôi, bãi biển Quy Nhơn... và thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, trải nghiệm văn hóa đặc trưng và các món ăn đặc sản của vùng đất võ anh hùng.

Chương trình do Công ty Du lịch Abercrombie & Kent (Việt Nam) tổ chức, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong công tác đón tiếp, vận chuyển và hướng dẫn du khách.