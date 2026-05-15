Thời sự

Cử người không đúng thành phần dự cuộc họp của Chính phủ, đề xuất phê bình công khai

Minh Chiến

(NLĐO)- Văn phòng Chính phủ xuất bổ sung quy định bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các phiên họp, cuộc làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định về Quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế Nghị định số 39/2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cuộc họp quan trọng của Chính phủ nhưng chỉ cử cấp Vụ dự, đề xuất phê bình công khai - Ảnh 1.

Hình ảnh toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026. Ảnh: VGP

Theo Văn phòng Chính phủ, sau hơn 4 năm thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, các quy định cơ bản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, bộ ngành, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai.

Thông qua việc thực hiện quy chế, phương thức chỉ đạo, điều hành của các thành viên Chính phủ có nhiều đổi mới; trách nhiệm cá nhân được nâng cao; việc phân công nhiệm vụ ngày càng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng công đoạn xử lý công việc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục điều chỉnh. Trong đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa nghiêm, cả trong thực hiện nhiệm vụ lẫn xử lý trách nhiệm. Vẫn còn tình trạng chưa thực hiện đầy đủ các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; chưa chủ động trao đổi trực tiếp để thống nhất hoặc làm rõ các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét.

Theo Văn phòng Chính phủ, thực tế còn xảy ra tình trạng bộ, cơ quan cử người tham dự họp không đúng thành phần. Thậm chí, có những cuộc họp quan trọng chỉ cử cấp Vụ tham dự, dẫn đến lãnh đạo Chính phủ chủ trì phải hoãn họp.

Do đó, dự thảo nghị định đề xuất bổ sung các quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các phiên họp, hội nghị và cuộc làm việc của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định: "Trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần".

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cho biết vẫn còn trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chưa thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù quy chế hiện hành đã quy định trường hợp không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước tập thể Chính phủ hoặc trước Thủ tướng Chính phủ và bị xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước, song trên thực tế chưa có chế tài cụ thể để xử lý.

Để khắc phục bất cập này, dự thảo nghị định đề xuất bổ sung quy định xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy chế. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định của quy chế; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm các quyết nghị, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời không được phát ngôn hoặc làm trái các quyết nghị, quyết định, chỉ đạo này.

Dự thảo nêu rõ: "Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm, phê bình và có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ; việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Theo Văn phòng Chính phủ, dự thảo nghị định lần này tiếp tục giữ nguyên các quy định phủ hợp về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm khắc phục cho được sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, thực thi công vụ. Cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành quyết định của cấp trên.

Đồng thời, củng cố, duy trì các quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đến kết quả cuối cùng, bảo đảm mọi nhiệm vụ giao phải được thực hiện, không bị bỏ sót hoặc chỉ thực hiện mang tính đối phó.

Dự thảo nghị định đã quy định chặt chẽ hơn về việc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng tính chủ động, kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình công tác, bảo đảm khả thi, ổn định của Chương trình công tác cũng như chất lượng của các đề án trong chương trình công tác.

