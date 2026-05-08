Thời sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu kém

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 18 ngày 8-5 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực yếu kém năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu kém (Ảnh minh hoạ).

Chỉ thị nêu rõ triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc của Đảng, quy định của Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản được kiện toàn, từng bước thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên; phương thức làm việc bước đầu đáp ứng mục tiêu, yêu cầu kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã phù hợp với đặc thù của địa bàn, vùng, miền, khu vực, đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong tổ chức thực thi công vụ, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo,...

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác, hoàn thành trong qúy III/2026.

Các địa phương cần tổ chức triển khai việc đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các địa phương chú trọng thực hiện việc tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị tại chính quyền địa phương cấp xã, ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với thực tiễn của địa bàn. Chú trọng bồi dưỡng năng lực thực thi công vụ, năng lực phát triển, năng lực xử lý tình huống; tăng cường hướng dẫn tại chỗ.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý thực hiện chế độ, chính sách và tạo điều kiện để cán bộ, công chức vừa học, vừa làm, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đề xuất chế độ tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7

(NLĐO)- Về chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn chỉnh nội dung liên quan đến theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

chính quyền địa phương tinh giản biên chế Phó Thủ tướng đội ngũ cán bộ Phạm Thị Thanh Trà
