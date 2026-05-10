Chính phủ hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp cấp sổ đỏ không đúng quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định là hướng dẫn xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Giấy chứng nhận không đúng quy định trong trường hợp này là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mà trên đó ghi mục đích sử dụng đất là đất ở (không hình thành đơn vị ở) hoặc đất ở (xây dựng và kinh doanh bất động sản, du lịch) hoặc đất ở có thông tin khác không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị định 147 đã hướng dẫn trình tự rà soát các điều kiện để xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát sự phù hợp của dự án với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sở Xây dựng tổng hợp kết quả đánh giá điều kiện và lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định đối với từng dự án.

Đối với diện tích đất được điều chỉnh mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh quy định trên thì không phải thực hiện điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.

Cũng theo hướng dẫn tại Nghị định 147, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xác định giá đất và chuyển thông tin đến cơ quan thuế để cơ quan thuế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung, sau khi UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định.

Theo hướng dẫn mới, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ công khai danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần điều chỉnh thông tin bằng cách đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng 3 lần, mỗi lần cách nhau 30 ngày; đồng thời gửi thông báo trực tiếp cho người sử dụng đất nếu có địa chỉ liên hệ.

Cơ quan này cũng sẽ gửi thông tin đến Sở Tư pháp, các tổ chức công chứng, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan để phối hợp kiểm tra khi phát sinh giao dịch đất đai. Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và cấp đổi hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận theo quy định.

Người sử dụng đất sau khi nhận thông báo phải nộp lại giấy chứng nhận kèm hồ sơ đăng ký biến động để được xử lý. Trường hợp đất đang thế chấp, việc cấp đổi giấy chứng nhận sẽ được thực hiện đồng thời giữa Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và bên nhận thế chấp nhằm bảo đảm quyền lợi các bên.

Nghị định mới giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xử lý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các dự án được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở, thời điểm xác định giá đất và tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh. Số tiền phải nộp bổ sung được tính bằng phần chênh lệch giữa nghĩa vụ tài chính theo mục đích mới và nghĩa vụ tài chính theo mục đích cũ, áp dụng theo chính sách và bảng giá đất tại thời điểm điều chỉnh.

Nghị định cũng quy định trường hợp người sử dụng đất trước đây đã nộp số tiền lớn hơn mức phải nộp theo quy định mới thì Nhà nước không hoàn trả phần chênh lệch. Với phần diện tích không chuyển sang đất ở, việc xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai.