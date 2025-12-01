HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cú sốc cho đương kim Quả bóng vàng Aitana Bonmati

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận Aitana Bonmati bị gãy xương mác trái và sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về Nations League ngày 2-12.

Tiền vệ ngôi sao 27 tuổi Aitana Bonmati dính chấn thương trong buổi tập của đội tuyển nữ Tây Ban Nha cuối tuần qua. Theo thông báo từ RFEF, Aitana Bonmati ngã gục xuống sân vì đau đớn sau một pha va chạm bất ngờ với đồng đội khi trọng lượng cơ thể đang dồn toàn bộ lên chân trái. Cô được yêu cầu phải rời ngay buổi tập để tiến hành các xét nghiệm y tế ban đầu.

Cú sốc cho đương kim Quả bóng vàng Aitana Bonmati - Ảnh 1.

Aitana Bonmati thi đấu trận chung kết lượt đi Nations League

Thông tin chính thức cho thấy, Aitana Bonmati đã nói lời chia tay luôn với đội tuyển Tây Ban Nha để trở về Barcelona, chờ được đội ngũ y tế CLB kiểm tra chuyên sâu để xác định chính xác mức độ tổn thương cũng như có phương án điều trị phù hợp. Không có cầu thủ nào được gọi bổ sung cho tuyển Tây Ban Nha khi "La Roja" vẫn còn đến 24 tuyển thủ.

Cú sốc cho đương kim Quả bóng vàng Aitana Bonmati - Ảnh 2.

Aitana Bonmati là gương mặt xuất sắc của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha

ESPN cho biết, nếu chấn thương ở mức nhẹ, không cần phẫu thuật, Aitana Bonmati có thể chỉ phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần. Trường hợp nghiêm trọng hơn, đòi hỏi phải can thiệp phẫu thuật, thời gian hồi phục của cô có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Sự vắng mặt của ngôi sao ba lần giành "Quả bóng vàng" giáng đòn mạnh vào tuyến giữa của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, vốn đã tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Patri Guijarro, Tere Abelleira và Maite Oroz đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

HLV Sonia Bermúdez buộc phải điều chỉnh phương án nhân sự, với lựa chọn thay thế cho Bonmatí nhiều khả năng sẽ là là Vicky López, một trong những gương mặt trẻ đang thi đấu có nhiều tiến bộ.

Cú sốc cho đương kim Quả bóng vàng Aitana Bonmati - Ảnh 3.

Cô tỏa sáng với đội bóng có 14 năm gắn bó Barcelona

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao sinh năm 1998 đã có 87 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, ghi 30 bàn thắng. Mùa này, trong 15 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường, Aitana Bonmati đóng góp 6 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Chấn thương của Bonmatí xảy ra không lâu sau khi cô đi vào lịch sử với việc lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng "Quả bóng vàng", trở thành cầu thủ duy nhất của làng bóng đá nữ thế giới làm được điều này.

Việc thiếu vắng thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ vì thế không chỉ là thiệt thòi lớn về chuyên môn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần "La Roja" trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu Nations League trước tuyển Đức.

Cú sốc cho đương kim Quả bóng vàng Aitana Bonmati - Ảnh 4.

Bonmati là cầu thủ nữ duy nhất ba lần giành Quả bóng vàng

Ở trận chung kết lượt đi cách đây vài ngày, Tây Ban Nha đã bị tuyển Đức cầm chân với tỉ số 0-0. Cuộc tái đấu ở chung kết lượt về ngày 2-12 tại sân Metropolitano (Madrid), vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Tây Ban Nha cũng đang là đương kim vô địch World Cup nữ, đội bóng số 1 hiện tại ở bình diện châu Âu và ở cả cấp độ thế giới.

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ

(NLĐO) - Ngôi sao 27 tuổi Aitana Bonmati trở thành cầu thủ đầu tiên giành hat-trick danh hiệu Quả bóng vàng kể từ khi giải thưởng dành cho nữ ra đời năm 2018.

Clip: Dembele giành Quả bóng vàng, Bonmati lập kỳ tích hat-trick

(NLĐO) – Hầu hết những danh hiệu cao quý của mùa giải 2024-2025 gọi tên dàn sao của Barcelona và nước Pháp, trong đó, Dembele lần đầu nhận giải Quả bóng vàng.

Bông hồng thép quyền lực Aitana Bonmati

(NLĐO) - Hai năm liên tiếp nhận giải thưởng QBV và nhiều danh hiệu cao quý khác, Aitana Bonmati trở thành biểu tượng mới của bóng đá nữ.

