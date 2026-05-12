Sức khỏe

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, "bóng cười"

Ngân Hà

(NLĐO)- Câu hỏi được đặt ra không chỉ là “ai sai, sẽ bị xử lý thế nào” mà còn là ma túy đang tấn công não bộ người dùng ra sao, nhất là các loại ma túy mới

Vụ việc ca sĩ Miu Lê và 2 người đi cùng bị phát hiện dương tính với ma túy tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong giới showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, lối sống "tiệc tùng hóa chất" trong một bộ phận giới trẻ và bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng.

Thất vọng với một hình tượng

BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết danh sách chất này không xa lạ với giới chuyên môn.

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười - Ảnh 1.

Việc ca sĩ Miu Lê và 2 người đi cùng bị phát hiện dương tính với ma túy gây sốc trong giới showbiz

Khi thông tin xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thất vọng. Họ từng biết đến Miu Lê qua hình ảnh một nữ ca sĩ - diễn viên năng động, tham gia nhiều bộ phim, MV, gameshow. 

Hình tượng đó khó có thể dung hòa với thông tin dương tính ma túy trong biên bản kiểm tra. Nhiều bình luận thẳng thắn: "Không chỉ là một người lớn sai mà là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ đang đánh mất niềm tin".

Câu hỏi được đặt ra không chỉ là "ai sai, sẽ bị xử lý thế nào" mà còn là ma túy đang tấn công não bộ người dùng ra sao, nhất là các loại ma túy thế hệ mới; giới trẻ dễ bị cuốn vào vòng xoáy đó như thế nào; nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm gì khi là người được hàng triệu người theo dõi?...

Ma túy thế hệ mới và cạm bẫy với giới trẻ

Nếu giai đoạn trước, ma túy gắn với hình ảnh kim tiêm, bột trắng thì hiện nay, các loại ma túy thế hệ mới mang một diện mạo khác. Chúng ẩn trong đồ uống, bóng bay, tinh dầu thuốc lá điện tử, thảo mộc tẩm ướp. Vỏ bọc ngày càng tinh vi, tên gọi ngày càng "vui tai", khiến nhiều bạn trẻ sai lầm khi tin rằng "chỉ là trò chơi cho đỡ chán".

"Nước vui" là cụm từ xuất hiện dày đặc trong các câu chuyện hậu trường. Đây không phải một loại hóa chất cố định mà là hỗn hợp được pha theo "công thức" riêng nhưng điểm chung là chứa các chất hướng thần mạnh như MDMA, Ketamine, Diazepam, Methamphetamine… Chúng có thể được bán dạng gói bột nhỏ hoặc chai dung dịch, pha lẫn vào rượu, nước ngọt trong các buổi tiệc.

Khi uống, MDMA tạo cảm giác hưng phấn, gần gũi, thích vận động, nghe nhạc, trong khi Ketamine gây ảo giác, cảm giác "ra khỏi cơ thể". Diazepam lại làm giảm lo âu, khiến người dùng bớt cảnh giác với rủi ro. Sự kết hợp này tạo cảm giác "bay bổng" rất mạnh nhưng cũng là hỗn hợp nguy hiểm khi cơ thể vừa bị kích thích cực độ, vừa bị ức chế và phân ly.

Nguy cơ cao nhất là suy hô hấp, tăng thân nhiệt đột biến, suy đa tạng, loạn nhịp tim, rối loạn ý thức. Người dùng có thể co giật, hôn mê, rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi, tự gây hại cho mình hoặc người khác. 

Bên cạnh đó là "bóng cười" chứa khí N₂O. Chỉ với vài chục ngàn đồng, người trẻ có thể mua một quả bóng tại quán bar, pub hoặc các điểm vui chơi. Khi hít vào, N₂O tạo cảm giác tê tê, lâng lâng, cười không kiểm soát trong vài phút. Vì không gây ra hình ảnh "kiệt sức" lộ liễu như nhiều loại ma túy khác, "bóng cười" dễ được gắn mác "vô hại".

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười - Ảnh 2.

Miu Lê từng là nữ ca sĩ – diễn viên năng động, tham gia nhiều bộ phim, MV, gameshow.

Thuốc lá điện tử (vape) cũng là một kênh để ma túy len lỏi. Đằng sau những chiếc pod nhỏ gọn, tinh dầu nhiều hương vị là nguy cơ bị trộn thêm cannabinoid tổng hợp như ADB-BUTINACA, mạnh gấp nhiều lần cần sa tự nhiên. Chỉ vài hơi hít cũng đủ gây ảo giác, hoang tưởng, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, hôn mê. Quá trình làm nóng tinh dầu còn sinh thêm các chất độc như Formaldehyde, Acrolein, tấn công phổi, đường hô hấp, tăng nguy cơ ung thư.

"Điểm chung của các loại ma túy thế hệ mới là "trông có vẻ vô hại". Chúng xuất hiện trong môi trường sang trọng, âm nhạc sôi động, ánh đèn đẹp mắt, đi cùng những câu nói đùa kiểu "chơi cho biết", "dùng tí cho có cảm hứng". 

Chính vì thế, không chỉ người trẻ bình thường mà cả một số nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng cũng bị cuốn vào cạm bẫy này lúc nào không hay"- BS Hoàng khuyến cáo.


2 người nhập viện cấp cứu vì uống rượu pha ma túy "nước biển"

2 người nhập viện cấp cứu vì uống rượu pha ma túy "nước biển"

(NLĐO) - Các trường hợp nhập viện đều trong tình trạng người lơ mơ, tím tái, suy hô hấp... vì ngộ độc ma tuý "nước biển"

Nam sinh ngộ độc, tổn thương não vì hút thuốc lá điện tử trộn ma túy

(NLĐO) - Thuốc lá điện tử đang “xâm nhập” vào trường học ảnh hưởng tới hành vi, sức khỏe học sinh. Đáng ngại là tình trạng thuốc lá điện tử trộn ma tuý

Bộ Y tế đề nghị báo cáo vụ phát hiện ma túy trong bệnh viện

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới phối hợp với cơ quan chức năng và báo cáo nhanh về việc phát hiện hàng trăm viên ma túy tại bệnh viện này

ma túy chất kích thích thuốc lá điện tử Miu Lê nguy cơ cao
