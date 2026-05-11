Văn hóa - Văn nghệ

Cục Điện ảnh lên tiếng về phim "Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính

Yến Anh

(NLĐO)- Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường lên tiếng về phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Miu Lê đóng chính.

Ngay sau khi nữ diễn viên Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại Hải Phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đã lên tiếng.

Cục Điện ảnh lên tiếng về phim có Miu Lê đóng chính - Ảnh 1.

Miu Lê trong buổi ra mắt phim "Đại tiệc trăng máu 8" tại Hà Nội

Ông Đặng Trần Cường cho biết bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê tham gia đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30-3-2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ về việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận từ cơ quan công an.

"Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành"- Cục trưởng Đặng Trần Cường nói.

Cục Điện ảnh lên tiếng về phim có Miu Lê đóng chính - Ảnh 2.

Miu Lê trong buổi ra mắt phim "Đại tiệc trăng máu 8" tại Hà Nội

Trong "Đại tiệc trăng máu 8" ra rạp dịp lễ 30-4 và 1-5, Miu Lê vào vai TikToker có tính cách đỏng đảnh, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

Tính đến tối 11-5, bộ phim thu về khoảng 32,5 tỉ đồng sau 3 tuần ra rạp. Với kết quả này, tác phẩm rơi vào nguy cơ thua lỗ bởi theo tính toán, phim cần đạt ít nhất khoảng 70 tỉ đồng doanh thu mới có thể hòa vốn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm 6 đối tượng, trong đó có những người nổi tiếng như Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TPHCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1993, trú tại Hà Nội)...

Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty KIM Entertainment, công ty quản lý ca sĩ Miu Lê, cũng chính thức lên tiếng về thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến án ma túy ở Hải Phòng. KIM Entertainment cho hay đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Miu Lê.

Công ty đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý vụ việc. "Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của các bên, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất" - trích thông báo của KIM Entertainment.

Đơn vị quản lý ca sĩ Miu Lê cũng cam kết xác minh, xử lý vụ việc "khách quan nhất có thể", đồng thời xin lỗi khán giả vì những thông tin tiêu cực.

