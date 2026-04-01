Cụ thể hóa niềm tin của cử tri





Chiều 31-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị và đại diện HĐBCQG trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế trong việc tổ chức cuộc bầu cử.

Chánh Văn phòng HĐBCQG Lê Quang Mạnh cho biết với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỉ lệ đi bầu đạt 99,7%. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

"Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của QH và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới" - ông Lê Quang Mạnh đánh giá.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đại diện Ủy ban Bầu cử TP HCM, đã chia sẻ với hội nghị những kinh nghiệm của TP HCM trong việc tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại địa phương. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhờ sự chuẩn bị chu đáo và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tốt đẹp với tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục: 99,06%. Cử tri TP HCM đã lựa chọn bầu đủ 38 ĐBQH, 125 đại biểu HĐND thành phố và 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử ngày 15-3 vừa qua là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước Ảnh: Lâm Hiển

Phải là Quốc hội đổi mới, hành động, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở. Có bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư chỉ ra những bài học kinh nghiệm rất quan trọng, đó là: Phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, dân chủ, đúng pháp luật và vì lợi ích chung. Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của QH và HĐND. "Cuộc bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân" - Tổng Bí thư đúc kết.

Tổng Bí thư cho rằng phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở một số khu vực đặc thù cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước. "Đây là bài học rất quan trọng về tính bao trùm, về bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi người dân, ở mọi vùng miền, trong mọi điều kiện" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử ngày 15-3 vừa qua là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Từ thành công ấy, Tổng Bí thư nhấn mạnh càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng QH khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là QH, HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn khẳng định cả hệ thống chính trị sẽ quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử.

"Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với QH, HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, trước hết là tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI và của HĐND các cấp" - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

"Mỗi ĐBQH phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của QH, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước" - Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội Văn phòng QH cho biết dự kiến, phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều ngày 1 và 2-4). Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết của QH về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XVI; Dự thảo Nghị quyết của QH về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XVI; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Tại kỳ họp, UBTVQH cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự trình QH tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI.



