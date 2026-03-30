Thời sự Chính trị

Ba “điểm nghẽn” cử tri TPHCM yêu cầu tháo gỡ trong nhiệm kỳ mới

LÊ VĨNH - PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Áp lực hạ tầng, bài toán dân sinh và yêu cầu cải cách hành chính đang được cử tri TPHCM đặt ra cấp bách, đòi hỏi lời giải quyết liệt trong nhiệm kỳ mới

Ngày 30-3, HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đột phá

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, cử tri thành phố đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đầy tâm huyết và kỳ vọng đến người ứng cử.

Nhân dân kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những đột phá trong cải cách hành chính, quyết liệt giải quyết các vấn đề dân sinh và không ngừng nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.

Cử tri TPHCM yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri kỳ vọng lớn vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của thành phố. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn trăn trở trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi thu nhập còn thấp, đề nghị thành phố quyết liệt hơn trong việc bình ổn thị trường.

Cử tri kiến nghị cần sớm tháo gỡ dứt điểm các dự án "quy hoạch treo", chậm tiến độ để tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo quyền lợi đất đai của người dân. Đồng thời, các công trình trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống Metro cần được đẩy nhanh tiến độ để giải quyết tình trạng kẹt xe tại các cửa ngõ, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Cử tri TPHCM yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Bên cạnh đó, tình trạng quá tải trường lớp tại các địa bàn tăng dân số cơ học nhanh chóng vẫn là nỗi lo thường trực; cử tri kiến nghị cần ưu tiên quỹ đất xây mới các trường THPT và có chính sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ giáo viên.

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của chính quyền trong việc xây dựng "TPHCM không ma túy". Tuy nhiên, người dân cũng lo lắng về tội phạm lừa đảo trực tuyến, sử dụng sim rác và tài khoản ảo đang diễn biến hết sức tinh vi.

Trong quản lý hành chính, cử tri ghi nhận tinh thần "phục vụ" của mô hình chính quyền hai cấp, nhưng cũng thẳng thắn phản ánh tình trạng "ách tắc" cục bộ tại các địa phương mới sáp nhập do chưa đồng bộ dữ liệu, áp lực lớn đối với khối lượng công việc của cán bộ công chức tại thành phố. Cử tri đề nghị đẩy mạnh Đề án 06 để giải quyết dứt điểm các vướng mắc này, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Ba nội dung kiến nghị quan trọng

Trên cơ sở tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản ánh của cử tri thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất và kiến nghị đến HĐND thành phố ba nội dung trọng tâm.

Về phát triển đô thị, cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống các tuyến Metro. Đây là những trục đường quan trọng để mở rộng không gian phát triển thành phố và tăng cường tính kết nối vùng.

Cử tri TPHCM yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 - Ảnh 3.

Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Đồng thời sớm triển khai các giải pháp tổng thể, căn cơ để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân; đẩy mạnh chuyển đổi "giao thông xanh", phát triển giao thông công cộng, khuyến khích phương tiện cá nhân xanh và các phương tiện thân thiện với môi trường.

Về nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế TPHCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Thành phố cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng dạy và học. Cần có cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo môi trường học tập an toàn, sáng tạo.

Về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, kiến nghị HĐND, UBND thành phố tiếp tục rà soát ban hành chính sách để thực hiện hiệu quả mô hình; xem xét bố trí biên chế khối Nhà nước và khối Đảng phù hợp với quy mô dân số của địa phương và nhiệm vụ thực tế.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Trọng tâm thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cấp, các ngành để khắc phục triệt để tình trạng "đúng quy trình nhưng chậm kết quả", đảm bảo người dân không phải đi lại nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh những kiến nghị trên là tiếng nói từ thực tiễn sinh động, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của cử tri dành cho chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ mới.

MTTQ thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát, tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân, chung sức đồng lòng cùng với các cấp chính quyền hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM: Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất

Chủ tịch UBND TPHCM: Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất

(NLĐO)- Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ra mắt bộ máy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

(NLĐO)- Bộ máy UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được, 7 Phó Chủ tịch và 17 Ủy viên

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị HĐND TPHCM gỡ điểm nghẽn, kiến tạo giải pháp dài hạn

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TPHCM khóa mới nhận diện đúng các điểm nghẽn thể chế; đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi, có tầm nhìn dài hạn

