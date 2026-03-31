Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành những quyết sách thiết thực

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Chiều 31-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành những quyết sách thiết thực - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu khai mạc; đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế trong việc tổ chức cuộc bầu cử. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, từ thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15-3 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp.

Điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở. Có bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành những quyết sách thiết thực - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội

Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Đó là, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Cuộc bầu cử vừa qua có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan ở Trung ương; cùng với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở.

Thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy lãnh đạo sâu sát, chính quyền tổ chức quyết liệt, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thì ở đó công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, nền nếp, đúng pháp luật và hiệu quả.

"Điều đó một lần nữa khẳng định rằng, để công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị"- Tổng Bí thư nói.

Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND

Tổng Bí thư chỉ rõ công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật sự vì lợi ích chung.

Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND. Vì vậy, từng khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri, đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu đều phải công khai, minh bạch, chặt chẽ, khách quan.

Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân.

Tổng Bí thư cho rằng phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở một số khu vực đặc thù cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước. Đây là bài học rất quan trọng về tính bao trùm, về bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi người dân, ở mọi vùng miền, trong mọi điều kiện.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh, nếu thông tin chính thống không đến đủ nhanh, đủ rõ, đủ gần dân thì rất dễ để khoảng trống thông tin bị lấp đầy bởi tin sai, tin thiếu kiểm chứng. Cuộc bầu cử vừa qua cho thấy khi chúng ta kết hợp tốt giữa tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với nền tảng số, dữ liệu dân cư, ứng dụng công nghệ và các kênh truyền thông đa dạng, thì hiệu quả vận động, hướng dẫn và tạo đồng thuận xã hội sẽ cao hơn rất nhiều.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: Phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử ngày 15-3 vừa qua đã để lại một dấu ấn rất quan trọng: Đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Thành công ấy là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và trên hết là tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh từ thành công ấy, càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phải là Quốc hội, là HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.

Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Với niềm tin đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cả hệ thống chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc sẽ quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI để báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Vui mừng trước kết quả đạt được của cuộc bầu cử, tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây mới chỉ là thành quả bước đầu để chúng ta vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, trước hết là tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và của HĐND các cấp.


99% cử tri TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO) - TPHCM có 168/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%

Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68%

(NLĐO) - Tính đến 23 giờ ngày 15-3, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỉ lệ 99,68%

Bảo vệ ý nghĩa tốt đẹp của cuộc bầu cử

Bảo vệ ý nghĩa tốt đẹp của cuộc bầu cử không chỉ là bảo vệ một sự kiện chính trị mà còn là bảo vệ nền tảng dân chủ và sự ổn định của quốc gia

