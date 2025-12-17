Cử tri 7 xã ở TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề về quy hoạch và tái định cư

Sáng 17-12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 8 - TPHCM và Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 17 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và kỳ họp thứ 6 của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực phía Tây thành phố gồm các xã Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Chánh và Hưng Long.

Trao đổi thẳng thắn

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, với sự tham dự của đông đảo cử tri và đại diện lãnh đạo các xã.

Hội nghị tiếp xúc cử tri 7 xã khu vực phía Tây TPHCM sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ 6 của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra sáng 17-12

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp có khối lượng công tác lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, sau 40 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết, trong đó nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đất đai, hạ tầng, cơ chế đặc thù cho các đô thị lớn.

Song song đó, Tổ đại biểu HĐND TPHCM báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, làm rõ các chủ trương, quyết sách lớn của thành phố về phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh, cải thiện đời sống người dân.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Đại biểu Quốc hội, thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri trao đổi thẳng thắn tại hội nghị.

Cử tri Lê Quang Bọt (xã Tân Vĩnh Lộc) cho biết hàng loạt tuyến đường trên địa bàn như đường Vĩnh Lộc, Thới Hòa và các tuyến đường liên ấp đã xuống cấp nghiêm trọng do lưu lượng xe tải, xe container lưu thông lớn. "Mặt đường hư hỏng, ổ gà, ngập nước khi mưa nhưng việc duy tu, sửa chữa còn chậm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt hằng ngày của người dân" – ông Bọt nêu thực trạng

Không ít cử tri khác bày tỏ bức xúc trước tình trạng quy hoạch treo kéo dài khiến người dân không thể sửa chữa nhà cửa, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đời sống bị "treo" theo dự án.

Các cử tri trao đổi ý kiến tại hội nghị

Một nội dung khác được nhiều cử tri nhấn mạnh là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Theo phản ánh, tại một số nơi, hồ sơ pháp lý về nhà ở, đất đai vẫn chưa được hoàn tất dù người dân đã có nhiều năm kiến nghị. Việc chậm cấp giấy tờ khiến người dân gặp khó khăn trong vay vốn, chuyển nhượng, thừa kế, cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản.

Một số ý kiến cho rằng việc thực hiện các cam kết bồi thường, hoán đổi đất tại một số dự án chưa bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân. Cử tri kiến nghị công tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, đúng nguyên tắc "giải tỏa đến đâu, làm đến đó", tránh tình trạng giải tỏa dàn trải hoặc chạy theo chỉ tiêu.

Đối với các dự án hạ tầng lớn, cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần công khai rõ phạm vi thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, để người dân nắm thông tin, yên tâm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, tình trạng người nhập cư thiếu giấy tờ pháp lý cũng được phản ánh là đang gây nhiều khó khăn trong quản lý dân cư và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Đôn đốc việc giải quyết kiến nghị

Kết luận hội nghị, Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu cho biết Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề tồn đọng liên quan đến quy hoạch, tái định cư và hồ sơ pháp lý tại một số khu vực thuộc 7 xã phía Tây thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát và đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị cử tri tiếp tục gửi kiến nghị bằng văn bản để đoàn tổng hợp, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

"Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn, băn khoăn của bà con. Mong rằng trên cương vị mới, lãnh đạo các xã phía Tây TPHCM sẽ quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, để đời sống người dân ngày càng ổn định, tốt hơn" - bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.