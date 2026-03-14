Cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng nhất

Ngày mai 15-3, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế Khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, việc tổ chức cuộc bầu cử thành công, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân còn góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân và bản chất dân chủ của Nhà nước ta

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta. Thông qua lá phiếu của cử tri, các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương được hình thành, đặt nền tảng cho cơ chế giám sát, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong suốt nhiệm kỳ. Điều đó cho thấy, bầu cử không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là phương thức quan trọng để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, đất nước ta đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử đều là dấu mốc quan trọng, gắn liền với một giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ cách mạng khác nhau của dân tộc - từ kháng chiến kiến quốc, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cho đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, cuộc bầu cử lần này tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, đồng thời, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức ngày 15-11-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta; đồng thời yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Chuẩn bị đồng bộ, bài bản với trách nhiệm cao nhất

Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở đó, hệ thống văn bản phục vụ công tác bầu cử đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương chủ động rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn. Điểm nhấn là, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21-5-2025, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15-3-2026; thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 24-6-2025…

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lâm Hiển

Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với cuộc bầu cử trước đó như: Thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tương tác giữa ứng cử viên với cử tri trong phương thức vận động bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác tổ chức bầu cử… Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai thống nhất, chặt chẽ trong cả nước.

Thời gian qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã ban hành 14 nghị quyết và văn bản hướng dẫn, cùng với 34 văn bản giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, cơ cấu, số lượng, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031... Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn tại các địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23-2-2026 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành. Quá trình hiệp thương được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đặt chất lượng đại biểu lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử số 8, Phường Hải An, TP Hải Phòng. Ảnh: Lâm Hiển

Việc xác định và phân bổ cơ cấu được thực hiện trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa cơ cấu định hướng với tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn của từng nhân sự; chú trọng nâng cao tỉ lệ đại biểu là phụ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, người có trình độ chuyên môn cao và đại diện các lĩnh vực, địa bàn, thành phần xã hội. Cơ cấu không thực hiện một cách hình thức, mà gắn chặt với yêu cầu bảo đảm chất lượng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và uy tín trong nhân dân.

Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh được tiến hành kỹ lưỡng, nhiều bước, bảo đảm khách quan, công tâm. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Cơ cấu người ứng cử cơ bản bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực và các vùng miền. Tổng số người ứng cử HĐND cấp tỉnh theo danh sách chính thức là 4.223 người; cấp xã là 121.242 người.

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Theo thống kê sơ bộ, cả nước có gần 79 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, thận trọng.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và bồi dưỡng người ứng cử được chuẩn bị sớm theo kế hoạch, đúng quy định, tạo điều kiện để người ứng cử chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh và cam kết trước cử tri; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng vận động bầu cử, bảo đảm tính dân chủ, công khai và nghiêm túc của cuộc bầu cử.

Công tác giám sát, kiểm tra được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định, an toàn, dân chủ và đúng tiến độ. Ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành 2 đợt giám sát, kiểm tra tại 24 tỉnh, thành phố.

Ở địa phương, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn. Hoạt động giám sát, kiểm tra được thực hiện theo phân cấp, bám sát tiến độ từng giai đoạn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời với nội dung phong phú, hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức bầu cử, trong đó có nội dung về công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử…

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Hiển

Các cơ quan báo chí đã bám sát tiến độ và các nội dung trọng tâm của cuộc bầu cử, phản ánh đầy đủ hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, góp phần cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; đồng thời, tập trung tuyên truyền về không khí dân chủ, nghiêm túc và kết quả các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử trên phạm vi cả nước. Nhiều phóng sự, bài viết chuyên sâu được xây dựng nhằm phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử, giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững trình tự, thủ tục tiến hành bầu cử; đồng thời cập nhật đầy đủ, kịp thời danh sách người ứng cử, chương trình hành động và các hoạt động vận động bầu cử theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền cũng chú trọng đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội đối với cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương luôn được các cơ quan xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa then chốt đối với thành công của cuộc bầu cử. Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được xây dựng sớm, bám sát từng giai đoạn của quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Rà soát kỹ lưỡng từng khâu, tập trung cao độ, tổ chức thành công ngày hội lớn của nhân dân

Ngày mai, 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước, các Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu trong cả nước cần tập trung rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị, tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ bầu cử. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri đều thực hiện được quyền bầu cử của mình, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri đang làm nhiệm vụ ở những địa bàn đặc thù, cử tri là lực lượng vũ trang hoặc đang công tác xa nơi cư trú.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, duy trì chế độ trực nghiêm túc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức bầu cử; nâng cao hiệu quả công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận xã hội; gắn việc tổ chức thành công cuộc bầu cử với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bà Điểm, TPHCM. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, cần tiếp tục duy trì đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa chính trị, pháp lý và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của cử tri đối với cuộc bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới để thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa rộng rãi, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri.

Đồng thời, cần chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan về cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường thông tin chính xác, khách quan, kịp thời về cuộc bầu cử; không để bị động, bất ngờ, không để hình thành "khoảng trống thông tin"; giữ vững trận địa tư tưởng trên báo chí, truyền thông trước, trong và sau bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đến dự Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tân An Hội và Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Lâm Hiển

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng với tinh thần trách nhiệm của cử tri và các tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhất định sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước. Thành công của cuộc bầu cử là khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cuộc bầu cử lần này đánh dấu tròn 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đi bầu cử vừa là quyền vừa là trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Tôi mong cử tri cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, nghiên cứu kỹ thông tin về người ứng cử, đi bỏ phiếu đầy đủ, cân nhắc và lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển cho địa phương và đất nước trong giai đoạn mới, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.



