Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ đi bầu cử sớm

Tr.Đức

(NLĐO)- Các cử tri tại đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Đúng 6 giờ phút ngày 14-3, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã bắt đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc khu Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất của TP Hải Phòng được Hội đồng bầu cử Quốc gia phê duyệt phương án để quân và dân đặc khu tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND TP sớm hơn 1 ngày (ngày 14-3).

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Cử tri Bạch Long Vĩ có mặt từ sớm để chuẩn bị bầu cử

Đặc khu Bạch Long Vĩ có 2 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 gồm các cơ quan Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu.

Các cơ quan dân sự, 3 thôn và các doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu, đặt tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công. Khu vực bỏ phiếu số 2 dành cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo, với địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Đại úy Đỗ Tùng Lâm, Tàu CSB2008, Hải đội 112, Hải đoàn 11 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (Cảnh sát biển Việt Nam), bày tỏ: "Được cầm lá phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP nhiệm kì 2026-2031 tại đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Là một người quân nhân đang công tác trong lực lượng Cảnh sát biển, bản thân tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình với lá phiếu bầu cử. Những lá phiếu của mỗi cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2008 không chỉ gửi gắm niềm tin, kì vọng vào một nhiệm kì mới, mà còn khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo cũng như bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình bầu cử của cả nước".

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 2.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 3.

Đúng 6 giờ 30 sáng 14-3, đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Đào Minh Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu, Phó Trưởng Ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, chia sẻ không chỉ bầu cử sớm hơn, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ chỉ bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP, không bầu đại biểu HĐND cấp phường như các địa phương khác.

Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử tốt nhất, an toàn nhất, đặc khu Bạch Long Vĩ bố trí đầy đủ các hòm phiếu lưu động để phục vụ các cử tri chưa thể vào bờ để bỏ phiếu.

"Chúng tôi có phương án bố trí một tổ công tác đưa hòm phiếu phụ đến các tàu, thuyền, đối với các lực lượng vũ trang làm việc trên biển và ngư dân đang khai thác thủy sản trên ngư trường Vịnh Bắc Bộ, để đảm bảo cho toàn bộ chiến sĩ và ngư dân đang làm việc trên biển được bỏ phiếu đúng ngày theo quy định. Trong sáng 14-3, một đoàn công tác của đặc khu ra tận khu vực tàu thuyền neo đậu, đánh bắt để cử tri là ngư dân có thể bỏ phiếu, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội non sông"- ông Đào Minh Đông thông tin thêm.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 4.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 5.

Đúng 7 giờ, những cử tri đầu tiên trên đảo tiền tiêu bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND TP Hải Phòng

Thiếu tá Phạm Xuân Nha, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, cho biết Tiểu đoàn tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2. Trong thời điểm diễn ra bầu cử, Tiểu đoàn vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xoay vòng để mọi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đều được thực hiện quyền công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Một số hình ảnh ngày bầu cử sớm tại đảo tiền tiêu tiêu Bạch Long Vĩ trong sáng 14-3:

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 6.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 7.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 8.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 9.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 10.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 11.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 12.

Dự báo thời tiết cả nước dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự báo thời tiết cả nước dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Bắc Bộ dự báo có mưa phùn, sương mù, trời rét; Trung Bộ có mưa rải rác, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Hà Nội sẵn sàng tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật

(NLĐO)- Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

Bình Phú rực sắc cờ đỏ trước ngày hội bầu cử 15-3

(NLĐO) - Cờ đỏ sao vàng phủ kín đường phố, phường Bình Phú sẵn sàng chào đón "Ngày hội non sông".

