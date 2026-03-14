Phường có hơn 6 vạn cử tri vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử

Sáng 14-3, 6 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Đống Đa, trong đó có khu vực bỏ phiếu số 7 (ở địa chỉ 56 phố Yên Lãng) đã tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước khi cử tri nhận lá phiếu, thành viên tổ bầu cử số 7 phổ biến đầy đủ quy trình bỏ phiếu.

Theo đó, ở khu vực bỏ phiếu số 7 (thuộc Ban Bầu cử số 2) sẽ có 3.260 cử tri tham gia bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, sẵn sàng cho ngày bầu cử ngày 15-3.

Từng công đoạn của quy trình bầu cử được thực hiện như trong ngày bỏ phiếu chính thức như khai mạc cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, công bố số lượng cử tri, thông báo giờ bắt đầu bỏ phiếu đến việc nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Theo kế hoạch, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 32 đại biểu và 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, toàn thành phố tổ chức 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 3.164 đại biểu được bầu. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng ngàn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.

Thành viên tổ bầu cử cùng cử tri kiểm tra hòm phiếu

Tiếp đó là các bước kiểm tra và niêm phong hòm phiếu

Đón tiếp, hướng dẫn cử tri, đối chiếu danh sách, phát phiếu bầu

Phường Đống Đa có hơn 60.000 cử tri, chia làm 23 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri thực hiện quy trình viết phiếu tại đơn vị bầu cử số 7 trong sáng 14-3.