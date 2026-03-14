Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phường có hơn 6 vạn cử tri vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Một ngày trước "ngày hội toàn dân", phường Đống Đa tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Sáng 14-3, 6 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Đống Đa, trong đó có khu vực bỏ phiếu số 7 (ở địa chỉ 56 phố Yên Lãng) đã tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Trước khi cử tri nhận lá phiếu, thành viên tổ bầu cử số 7 phổ biến đầy đủ quy trình bỏ phiếu.

Theo đó, ở khu vực bỏ phiếu số 7 (thuộc Ban Bầu cử số 2) sẽ có 3.260 cử tri tham gia bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, sẵn sàng cho ngày bầu cử ngày 15-3. 

Từng công đoạn của quy trình bầu cử được thực hiện như trong ngày bỏ phiếu chính thức như khai mạc cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, công bố số lượng cử tri, thông báo giờ bắt đầu bỏ phiếu đến việc nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Theo kế hoạch, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 32 đại biểu và 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, toàn thành phố tổ chức 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 3.164 đại biểu được bầu. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng ngàn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. 

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 2.

Thành viên tổ bầu cử cùng cử tri kiểm tra hòm phiếu

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 3.

Tiếp đó là các bước kiểm tra và niêm phong hòm phiếu

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 4.

Đón tiếp, hướng dẫn cử tri, đối chiếu danh sách, phát phiếu bầu

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 5.

Phường Đống Đa có hơn 60.000 cử tri, chia làm 23 khu vực bỏ phiếu.

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 6.

Khu vực bầu cử số 7 phường Đống Đa có 3.260 cử tri tham gia bầu cử.

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 7.

Cử tri thực hiện quy trình viết phiếu tại đơn vị bầu cử số 7 trong sáng 14-3.

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 8.

Cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu

Phường Đống Đa vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử 2026 - Ảnh 9.

 

Những phiếu bầu cử nào được coi là phiếu bầu cử hợp lệ?

(NLĐO) - Trừ những nơi đã bầu cử sớm, ngày mai 15-3, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ đi bầu cử sớm

(NLĐO)- Các cử tri tại đặc khu Bạch Long Vĩ nô nức đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ vào ban ngày chủ yếu có nắng đến nắng nóng, nhiệt độ cao tạo cảm giác hanh khô, oi bức.

