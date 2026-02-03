HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cử tri, nhân dân vui mừng trước thành công Đại hội XIV của Đảng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Cử tri kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, sẽ đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc.

Sáng 3-2, tiếp tục Phiên họp thứ 54, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1 năm 2026.

Cử tri vui mừng trước thành công Đại hội XIV Đảng và kỳ vọng tương lai 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Trình bày Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi Đại hội XIV của Đảng và vui mừng trước thành công của Đại hội. Cử tri và nhân dân kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sẽ triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội, đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong kỷ nguyên mới.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước trong năm qua; đánh giá cao sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự vào cuộc chủ động, kịp thời của Quốc hội với những quyết sách đúng, trúng, kịp thời; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như toàn thể hệ thống chính trị.

Cử tri vui mừng trước thành công Đại hội XIV Đảng và kỳ vọng tương lai 2026 - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo. Ảnh: Hồ Long

Cử tri và nhân dân quan tâm sâu sắc đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tin tưởng rằng, các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và năng lực công tác để thực hiện đúng vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp vào các quyết sách lớn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ đã gây ra đối với đời sống, kết cấu hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế - xã hội của nhiều địa phương miền Trung; tình trạng giá cát xây dựng tăng cao bất thường; khó khăn trong việc tiếp cận thiết bị thông minh và dịch vụ số cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo; về thủ tục hành chính trong việc tặng, mua bán, thừa kế đất đai còn bất cập.

Cùng với đó là tình trạng thanh thiếu niên, trẻ vị thành niên có biểu hiện lệch lạc về lối sống, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật có xu hướng gia tăng; tình trạng quảng cáo, bán hàng giả hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội, mặc dù các cơ quan chức năng liên tiếp phá nhiều vụ án và khởi tố nhiều đối tượng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Vấn đề việc làm, lương thưởng của người lao động, công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu Xuân tại các địa phương…

Những vấn đề trên cần được các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP (Nghị định 46) của Chính phủ được thống nhất, hiệu quả.

Cử tri vui mừng trước thành công Đại hội XIV Đảng và kỳ vọng tương lai 2026 - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết sau khi Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025 kiến nghị khắc phục những bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm và sau vụ việc liên quan đến đồ hộp Hạ Long, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt. Nhiều cơ sở, địa điểm sản xuất thực phẩm vi phạm an toàn thực phẩm đã bị phát hiện, trong đó có những sản phẩm chứa hóa chất được người dân sử dụng hằng ngày như giá đỗ, ốc bươu…, làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Trước thực tiễn đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành việc Chính phủ ban hành Nghị định 46 và việc dự kiến trình Quốc hội dự án Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (sửa đổi) trong năm 2026. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lưu ý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù, trong khi Nghị định 46 chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng.

Từ thực tiễn này, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng không chỉ riêng Nghị định 46 mà với nhiều luật, nghị định khác vừa được ban hành, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị, bảo đảm đúng tinh thần của luật, đúng thẩm quyền, không hướng dẫn tràn lan và đặc biệt phải đánh giá đầy đủ tác động, có quy định chuyển tiếp đối với những lĩnh vực biến động nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

"Theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp, các luật tập trung quy định những vấn đề cốt lõi, mang tính khung, còn các nội dung chi tiết do Chính phủ và các cơ quan thực thi tổ chức triển khai. Vì vậy, trách nhiệm giám sát của các cơ quan của Quốc hội càng trở nên quan trọng".

Nhấn mạnh yêu cầu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khẳng định, Ủy ban đã giao bộ phận chuyên môn rà soát, soạn thảo văn bản và sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 46 nhằm kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định 46, theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực.


