Thời sự Chính trị

Nghiên cứu, đề xuất lập hệ thống KPI đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Văn Duẩn

(NLĐO) - Nghiên cứu, đề xuất thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI), bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 2-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học: Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống - Ảnh 1.

Phiên thảo luận “Đưa Chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống”.

Đồng chủ trì hội thảo có: PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS-TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; GS-TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện được thông qua tại Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần ấy, hội thảo cần bám sát nội dung các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Diễn văn bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội. Theo đó, tinh thần cốt lõi của các văn bản này đã được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống - Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Từ tinh thần Văn kiện Đại hội XIV, các đại biểu cần thảo luận, làm rõ những nội dung mới, gắn liền các quyết sách chiến lược của Đảng đã được triển khai từ trước khi Đại hội XIV diễn ra. Đó là, việc đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm; lấy thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế cũng là các vấn đề cần chú trọng, phân tích.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gợi ý, trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng cần nghiên cứu, đề xuất thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) cụ thể cho từng cá nhân và đơn vị bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng mang tính thực chất, đo lường được, có lộ trình rõ ràng.

Nội dung hội thảo được chia thành 2 phiên, gồm: "Đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào cuộc sống" và "Đưa Chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống". Tại 2 phiên thảo luận, nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc đã làm rõ những nội dung mới, quan trọng của Nghị quyết Văn kiện Đại hội XIV, đề ra các giải pháp thiết thực để nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống - Ảnh 3.

PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu

Kết luận hội thảo, PGS-TS Đoàn Minh Huấn đánh giá hội thảo thể hiện rất kịp thời, khẩn trương, phản ứng nhanh đúng với tinh thần của Trung ương lần này là hành động, không phải qua nhiều bước trung gian mà trực diện vào các vấn đề tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Tinh thần hành động của hội thảo thể hiện rõ trong sự thay đổi hình thức thảo luận và chất lượng của từng ý kiến đóng góp. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những đột phá chiến lược, từ đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân đến các vấn đề về an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chủ trì cần phối hợp truyền thông kết quả hội thảo, theo chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, hiện thực hóa kết quả nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào kế hoạch, chương trình hành động của từng cơ quan, đơn vị.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đại hội XIV của Đảng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng PGS-TS Đoàn Minh Huấn
    Thông báo