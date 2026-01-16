Cử tri Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cử tri Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

Bảo Trân

(NLĐO) - 100% cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

- Ảnh 1.

Cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu quyết giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại hội nghị, cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quán triệt quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách của người ứng cử là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 

Cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu quyết giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các ý kiến cử tri nhất trí khẳng định ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. 

Ông Trần Sỹ Thanh đã được Trung ương tin tưởng rất cao khi giao nhiệm vụ giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, ông Trần Sỹ Thanh có kinh nghiệm phong phú, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đã giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Tài chính, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, TP Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Ông Trần Sỹ Thanh đã tham gia 3 khóa Ủy viên Trung ương Đảng và 2 khóa đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV). Việc giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông vào hoạt động Quốc hội khóa XVI nhằm xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, 100% cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trân trọng cảm ơn cử tri Cơ quan đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 

Ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cử tri của Cơ quan giao phó. 

Với ý thức trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương và toàn thể cử tri Cơ quan, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri và chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.

Tin liên quan

Giới thiệu 122 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI chuyên trách ở Trung ương

Giới thiệu 122 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI chuyên trách ở Trung ương

(NLĐO) - 100% cử tri thống nhất thông qua danh sách 122 người được UBTVQH giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Bà Bùi Thị Minh Hoài được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và 4 người khác được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Cử tri cơ quan Thành ủy đã giới thiệu danh sách của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quốc hội khóa XV ủy ban kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương đại biểu quốc hội Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu quốc hội ứng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo