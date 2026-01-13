Ngày 13-1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, giới thiệu danh sách người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: Hoài Nam

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và giới thiệu danh sách của 5 người được giới thiệu ứng cử.

Trong đó, 3 lãnh đạo thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã được Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị

Ngoài ra còn có 2 Trưởng ban của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XVI, gồm:

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định các nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các lãnh đạo Đảng ủy và Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự, niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao đối với những người được giới thiệu ứng cử lần này.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ là cán bộ công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trên các cương vị công tác khác nhau, mỗi người luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị.

"Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo quy định, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi người đại biểu phải thật sự gương mẫu, khách quan, gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân và phải phản ánh một cách trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri tại các diễn đàn của Quốc hội"- bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.