Thời sự Chính trị

Giới thiệu Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thiện An

(NLĐO) - 100% cử tri biểu quyết tán thành giới thiệu Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông tin từ Báo SGGP, ngày 13-1, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

- Ảnh 1.

Cử tri biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang cam kết nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cũng tại hội nghị, cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND TPHCM khóa X.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê quán: tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).

Tháng 8-2025, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10-2025, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TPHCM phải quan tâm đặc biệt đến khoa học - công nghệ

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TPHCM phải quan tâm đặc biệt đến khoa học - công nghệ

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TPHCM bước đầu đang định hình 4 trung tâm khoa học - công nghệ

Bí thư Trần Lưu Quang kiểm tra công tác xử lý rác thải trên địa bàn TPHCM

(NLĐO) - Bí thư Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác TPHCM khảo sát Công ty CP Vietstar và Công ty CP ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa về công tác xử lý rác thải

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến vùng lũ Khánh Hòa

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, động viên nhân dân vùng lũ; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà

