Giải trí

Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ

Thùy Trang

(NLĐO) - Cặp vợ chồng diễn viên gạo cội lang thang nhặt rác trên phố Mỹ khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ.

Diễn viên kỳ cựu nhặt rác trên đất Mỹ

Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ - Ảnh 1.
Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ - Ảnh 2.
Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ - Ảnh 3.

Cặp diễn viên kỳ cựu Trung Quốc bị bắt gặp nhặt rác trên đất Mỹ

Thông tin từ tờ Sohu cho biết cặp ngôi sao kỳ cựu điện ảnh Hoa ngữ Lữ Lệ Bình và Tôn Hải Anh bị bắt gặp lang thang quanh các thùng rác, nhặt phế liệu trong diện mạo nhếch nhác.

Việc vợ chồng Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh đến Mỹ vì trước đó, Tôn Hải Anh bị khán giả Trung Quốc tẩy chay và cấm sóng từ năm 2017. Áp lực này khiến ông phải đưa cả gia đình sang Mỹ định cư.

Trước đó, cả hai vợ chồng Lữ Lệ Bình và Tôn Hải Anh đều từng được tôn vinh ở giải thưởng điện ảnh danh giá như Bách Hoa và Kim Kê. Hình ảnh hiện tại khiến người dùng mạng xã hội cho rằng cặp ngôi sao kỳ cựu này rơi vào bế tắc tài chính từ khi đến Mỹ sinh sống.

Lữ Lệ Bình và Tôn Hải Anh đều là những gương mặt kỳ cựu của màn ảnh Trung Quốc. Tôn Hải Anh (sinh năm 1956) được biết đến qua các vai diễn kinh điển như Hồng Thất Công trong Anh Hùng Xạ Điêu, hay góp mặt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đại Đường Ca Phi.

Trong khi đó, Lữ Lệ Bình (sinh năm 1960) bước chân vào showbiz từ năm 24 tuổi, sở hữu bộ sưu tập giải thưởng diễn xuất danh giá trong và ngoài nước. Lữ Lệ Bình trải qua 3 lần kết hôn, với tài tử Trương Phong Di, cầu thủ bóng đá Đào Vi và người chồng thứ 3 là diễn viên Tôn Hải Anh.

Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ - Ảnh 4.

Hình ảnh này khiến công chúng xót xa

Sự thật khác hẳn

Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ - Ảnh 5.

Sự thật công việc nhặt rác khiến cặp đôi kiếm được bộn tiền

Tuy nhiên, sự thật đằng sau những hình ảnh này khiến công chúng "ngã ngửa". Theo tìm hiểu từ truyền thông Trung Quốc, vợ chồng Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh không hề rơi vào cảnh túng thiếu. Trái lại, họ đang tận hưởng cuộc sống sung túc trong căn biệt thự trị giá hàng chục triệu USD tại Los Angeles, cùng con cháu thành đạt.

Việc cặp đôi thường xuyên đi nhặt rác, thu gom phế liệu và chai lọ tái chế thực chất chỉ là cách để họ giết thời gian nhàn rỗi. Điều bất ngờ là công việc tay trái này lại mang về cho họ một nguồn thu nhập đáng kinh ngạc ở tuổi xế chiều.

Theo trang QQ, mỗi năm, vợ chồng nghệ sĩ kiếm được hơn 600.000 USD (hơn 15 tỉ đồng) từ việc bán phế liệu và đồ tái chế.

