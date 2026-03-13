Cặp đôi mới của showbiz Việt

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình yêu nhau?

Cư dân mạng chúc mừng Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh "tay trong tay" của hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Trước thông tin lan truyền, Trịnh Thăng Bình và hoa hậu Thanh Thủy đang hẹn hò, phía công ty quản lý hoa hậu Thanh Thủy chính thức lên tiếng.

Theo đó, công ty xác nhận "Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình. Chúng tôi mong rằng khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn".

Thực tế, tin hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình yêu nhau đã xuất hiện từ tháng 8-2025 khi khán giả bắt gặp hoa hậu rời sự kiện bằng xe của ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Cả hai cũng được cho là sở hữu một số phụ kiện tương đồng như vòng cổ, nhẫn hay khăn choàng. Những điểm trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình. Trước những đồn đoán, hai nghệ sĩ giữ im lặng.

Cặp đôi đẹp theo đúng nghĩa đen của showbiz Việt

Cặp đôi đã có nhiều dấu hiệu bên nhau từ hồi đầu năm

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận xác nhận, tình cảm của hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đang tiến triển tốt đẹp. Thanh Thủy ý thức được hình ảnh hoa hậu trong mắt công chúng nên khá thận trọng, song người đẹp xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên trước đây, Thanh Thủy từng chia sẻ cô yêu thích mẫu người tinh tế, biết quan tâm đến gia đình và không chênh lệch tuổi quá nhiều. Người đẹp cho biết sẽ giữ kín đời sống riêng tư và chỉ công khai khi đã có quyết định gắn bó lâu dài.

Người đẹp sinh năm 2002 cũng nhấn mạnh, cô luôn chọn cách sống đúng với con người thật, thoải mái bộc lộ cảm xúc thay vì gò ép bản thân trong một khuôn mẫu cố định.

Hoa hậu Thanh Thủy sinh năm 2002. Cô cao 1,75m, sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt sáng và nụ cười tươi. Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc tế 2024, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nhận giải phụ Người đẹp Thể thao; là Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng 2021.

Khi nổ ra tin đồn hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình yêu nhau, mạng xã hội xuất hiện luồng dư luận trái chiều. Một bên thắc mắc "phải nghĩ hoa hậu Thanh Thủy làm dâu nhà hào môn" nhưng bên khác lại cho rằng "yêu ai cũng được, hạnh phúc là được".

Dù cuộc tranh cãi vẫn nổ ra nhưng rõ ràng, hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình là một cặp đẹp của showbiz Việt theo đúng nghĩa đen. Cặp đôi được ví đẹp như vợ chồng diễn viên đẹp nhất và nổi tiếng nhất Philippines là Marian Rivera và Dingdong Dantes.