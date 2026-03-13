HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cặp đôi mới của showbiz Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Trịnh Thăng Bình và hoa hậu Thanh Thủy trở thành từ khóa làm dậy sóng mạng xã hội.

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình yêu nhau?

Cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh 1.

Cư dân mạng chúc mừng Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh "tay trong tay" của hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Trước thông tin lan truyền, Trịnh Thăng Bình và hoa hậu Thanh Thủy đang hẹn hò, phía công ty quản lý hoa hậu Thanh Thủy chính thức lên tiếng.

Theo đó, công ty xác nhận "Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình. Chúng tôi mong rằng khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn".

Thực tế, tin hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình yêu nhau đã xuất hiện từ tháng 8-2025 khi khán giả bắt gặp hoa hậu rời sự kiện bằng xe của ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Cả hai cũng được cho là sở hữu một số phụ kiện tương đồng như vòng cổ, nhẫn hay khăn choàng. Những điểm trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình. Trước những đồn đoán, hai nghệ sĩ giữ im lặng.

Cặp đôi đẹp theo đúng nghĩa đen của showbiz Việt

Cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh 2.
Cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh 3.
Cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh 4.
Cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh 5.
Cặp đôi mới của showbiz Việt - Ảnh 6.

Cặp đôi đã có nhiều dấu hiệu bên nhau từ hồi đầu năm

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận xác nhận, tình cảm của hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đang tiến triển tốt đẹp. Thanh Thủy ý thức được hình ảnh hoa hậu trong mắt công chúng nên khá thận trọng, song người đẹp xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên trước đây, Thanh Thủy từng chia sẻ cô yêu thích mẫu người tinh tế, biết quan tâm đến gia đình và không chênh lệch tuổi quá nhiều. Người đẹp cho biết sẽ giữ kín đời sống riêng tư và chỉ công khai khi đã có quyết định gắn bó lâu dài.

Người đẹp sinh năm 2002 cũng nhấn mạnh, cô luôn chọn cách sống đúng với con người thật, thoải mái bộc lộ cảm xúc thay vì gò ép bản thân trong một khuôn mẫu cố định.

Hoa hậu Thanh Thủy sinh năm 2002. Cô cao 1,75m, sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt sáng và nụ cười tươi. Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc tế 2024, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nhận giải phụ Người đẹp Thể thao; là Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng 2021.

Khi nổ ra tin đồn hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình yêu nhau, mạng xã hội xuất hiện luồng dư luận trái chiều. Một bên thắc mắc "phải nghĩ hoa hậu Thanh Thủy làm dâu nhà hào môn" nhưng bên khác lại cho rằng "yêu ai cũng được, hạnh phúc là được".

Dù cuộc tranh cãi vẫn nổ ra nhưng rõ ràng, hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình là một cặp đẹp của showbiz Việt theo đúng nghĩa đen. Cặp đôi được ví đẹp như vợ chồng diễn viên đẹp nhất và nổi tiếng nhất Philippines là Marian Rivera và Dingdong Dantes.

Tin liên quan

10 cặp đôi trên màn ảnh được yêu thích nhất

10 cặp đôi trên màn ảnh được yêu thích nhất

(NLĐO) - "Ngôi Sao Xanh" 2025 bùng nổ tuần đầu vượt hơn 10 triệu lượt vote, Top 10 cặp đôi được yêu thích nhất chính thức vào đường đua.

Đinh Ngọc Diệp đẹp lung linh hóa cô dâu bên Victor Vũ

(NLĐO) - Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ thực hiện loạt ảnh cưới cùng hai con trai nhân dịp kỷ niệm 10 năm "góp gạo thổi cơm chung".

Jey B lột xác bất ngờ

(NLĐO) - Jey B tái xuất với "Cuốn lấy anh đi" - mở ra hành trình mới sau "Anh trai say hi".

Thanh Thủy Trịnh Thăng Bình cặp đôi showbiz Thanh Thủy yêu Trịnh Thăng Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo