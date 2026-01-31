HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cua biển Cà Mau tăng giá mạnh những ngày cận Tết

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Cơ sở thu mua cua biển ở Cà Mau có những chia sẻ về việc giá cua tăng rất mạnh trong những ngày cận Tết.

Ngày 31-1, ông Dư Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình, cho biết giá cua biển Cà Mau những ngày qua liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, cua y (cua đực từ 300 gram/con trở lên) được thương lái thu mua với giá 400.000 đồng/kg; cua gạch loại nhỏ (từ 300 gram đến dưới 400 gram/con) 800.000 đồng/kg; cua gạch từ 400 gram/con trở lên giá 900.000 đồng/kg… So với cách đây một tháng, giá cua biển đã tăng 100.000 – 350.000 đồng/kg (tùy loại).

Giá cua Cà Mau tăng "phi mã" sát Tết, có loại chạm mốc 900.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Cua gạch Cà Mau là loại có giá tăng cao nhất trong những ngày cận Tết

"Nhu cầu của thị trường về loài đặc sản này vào những ngày Tết là rất cao, cộng với sản lượng của biển trong dân ít nên giá sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Mỗi ngày, công ty tôi xuất bán vào siêu thị, các đối tác truyền thống và thị trường Trung Quốc từ 300 – 500 kg cua biển thương phẩm" – ông Bình cho biết.

Giá cua Cà Mau tăng mạnh không chỉ tạo sự phấn khởi cho người nuôi mà còn mang lại kỳ vọng Tết đủ đầy và sum vầy.

Cua biển Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam, mỗi năm mang về nguồn thu cho địa phương hàng ngàn tỉ đồng. 

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.


CLIP: Nửa đêm ở 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM trước Tết

CLIP: Nửa đêm ở 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM trước Tết

(NLĐO) – Ba chợ đầu mối lớn nhất TPHCM – nơi cung cấp nông sản, thực phẩm chủ lực – thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị mùa Tết

VIDEO: Mâm cỗ Tết nấu sẵn, giỏ quà từ 200.000 đồng “hút” khách dịp Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - Cận Tết, nhiều đơn vị kinh doanh tung ra thực đơn mâm cỗ Tết nấu sẵn tiện lợi và phân khúc quà tặng bình dân để tiếp cận nhiều khách hàng

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

(NLĐO)- Nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

