Lãnh đạo TPHCM tặng quà Tết cho người lao động khó khăn ở phường An Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lãnh đạo TPHCM tặng quà Tết cho người lao động khó khăn ở phường An Đông

MAI CHI

(NLĐO)- Dịp Tết 2026, hàng trăm người lao động, hộ khó khăn và gia đình chính sách đã nhận được sự chăm lo thiết thực từ lãnh đạo TPHCM và phường An Đông

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 30-1, ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự họp mặt và tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn phường An Đông.

Sự kiện do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tổ chức.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà tết cho lao động khó khăn ở phường An Đông - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao quà Tết cho người lao động khó khăn

Ông Nguyễn Mạnh Cường động viên, thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng 100 phần quà Tết cho người lao động. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

 Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tặng thêm cho người lao động phần quà trị giá 500.000 đồng/phần.

Cũng trong chiều 30-1, ông Nguyễn Mạnh Cường đến dự chương trình trao quà Tết cho hộ thoát nghèo và công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích, do Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tổ chức.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà tết cho lao động khó khăn ở phường An Đông - Ảnh 2.

Công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích với phần quà Tết do Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông trao tặng

Dịp này, phường đã trao tặng 148 phần quà Tết (2 triệu đồng/phần) cho các hộ thoát nghèo và 60 phần quà (gồm tiền và quà trị giá 800.000 đồng/phần) cho công nhân vệ sinh.

Được nhận quà Tết tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lựu (71 tuổi) rất phấn khởi. Bà Lựu hiện sống nương tựa cùng gia đình 2 con. Những người con của bà làm bảo vệ, nhân viên phục vụ… thu nhập thấp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh gia đình bà, Tết mỗi năm chính quyền địa phương đều quan tâm chăm lo khiến bà rất cảm kích và biết ơn. 

"Năm nay, ngoài quà Tết của phường, tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết của HĐND TPHCM. Sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp chính quyền khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng"- bà Lựu chia sẻ.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà tết cho lao động khó khăn ở phường An Đông - Ảnh 3.

Bà Trương Minh Kiều – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Đông - trao quà Tết cho các gia đình chính sách

Sáng cùng ngày, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông cũng đã tổ chức họp mặt, chúc Tết và tặng 250 phần quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn phường. Tổng kinh phí chăm lo là 250 triệu đồng.

Theo bà Trương Minh Kiều – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Đông - trong dịp Tết Nguyên đán 2026, phường dự kiến chi khoảng 3 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn.

Tin liên quan

Chăm lo Tết, tiếp sức người lao động khó khăn

Chăm lo Tết, tiếp sức người lao động khó khăn

(NLĐO) - Công đoàn xã Bình Hưng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và tiếp sức công nhân, lao động khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

Đẩy mạnh chăm lo Tết cho đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Phú Định, TPHCM triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động.

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

người lao động chăm lo Tết Tết Nguyên đán lãnh đạo tphcm PHƯỜNG AN ĐÔNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo