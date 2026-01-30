Lãnh đạo TPHCM tặng quà Tết cho người lao động khó khăn ở phường An Đông

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 30-1, ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự họp mặt và tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn phường An Đông.

Sự kiện do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tổ chức.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao quà Tết cho người lao động khó khăn

Ông Nguyễn Mạnh Cường động viên, thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng 100 phần quà Tết cho người lao động. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tặng thêm cho người lao động phần quà trị giá 500.000 đồng/phần.

Cũng trong chiều 30-1, ông Nguyễn Mạnh Cường đến dự chương trình trao quà Tết cho hộ thoát nghèo và công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích, do Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tổ chức.

Công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích với phần quà Tết do Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông trao tặng



Dịp này, phường đã trao tặng 148 phần quà Tết (2 triệu đồng/phần) cho các hộ thoát nghèo và 60 phần quà (gồm tiền và quà trị giá 800.000 đồng/phần) cho công nhân vệ sinh.

Được nhận quà Tết tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lựu (71 tuổi) rất phấn khởi. Bà Lựu hiện sống nương tựa cùng gia đình 2 con. Những người con của bà làm bảo vệ, nhân viên phục vụ… thu nhập thấp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh gia đình bà, Tết mỗi năm chính quyền địa phương đều quan tâm chăm lo khiến bà rất cảm kích và biết ơn.

"Năm nay, ngoài quà Tết của phường, tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết của HĐND TPHCM. Sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp chính quyền khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng"- bà Lựu chia sẻ.

Bà Trương Minh Kiều – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Đông - trao quà Tết cho các gia đình chính sách

Sáng cùng ngày, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông cũng đã tổ chức họp mặt, chúc Tết và tặng 250 phần quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn phường. Tổng kinh phí chăm lo là 250 triệu đồng.

Theo bà Trương Minh Kiều – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Đông - trong dịp Tết Nguyên đán 2026, phường dự kiến chi khoảng 3 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn.