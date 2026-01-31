HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

CLIP: Nửa đêm ở 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM trước Tết

Bài, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Ba chợ đầu mối lớn nhất TPHCM – nơi cung cấp nông sản, thực phẩm chủ lực – thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị mùa Tết

Đêm 30 và rạng sáng 31-1, đoàn công tác khảo sát, thăm, chúc Tết các doanh nghiệp sản xuất – phân phối hàng hóa thiết yếu dịp Tết Bính Ngọ 2026 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đã đến 3 chợ đầu mối: Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn. 

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Cá thu, mặt hàng tiêu thụ mạnh mùa Tết ở chợ Bình Điền

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Chợ Bình Điền tấp nập cận Tết

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Thương nhân chợ đầu mối Bình Điền

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng (áo xanh) khảo sát việc kinh doanh cá lóc

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Tôm sống sục oxy tại chợ Bình Điền

Tại đây, ông Nguyễn Văn Dũng nghe các công ty quản lý chợ báo cáo về tình hình hoạt động, dự báo nguồn hàng, giá cả, công tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và trực tiếp khảo sát thực tế để nắm tình hình.

Tại chợ đầu mối Bình Điền – nơi kinh doanh hải sản, thịt heo, rau củ, hoa tươi… – không khí mua bán rất nhộn nhịp, giá cả không biến động lớn. 

Trong 3 tháng cuối năm 2025, lượng hàng về chợ bình quân 2.000 tấn/ngày, tương đương cùng kỳ năm trước. Đại diện Công ty Quản lý chợ Bình Điền dự báo trong tuần cận Tết, sản lượng sẽ tăng 40%-80% so với ngày thường, đạt 2.800-3.500 tấn/ngày.

Đoàn công tác của UBND TPHCM khảo sát, thăm, chúc Tết các doanh nghiệp sản xuất – phân phối hàng hóa thiết yếu dịp Tết Bính Ngọ 2026

Nhìn chung, nguồn cung ổn định, cơ cấu hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường. Giá hàng thiết yếu có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường nhưng không cao hơn Tết 2025, trừ mặt hàng thịt heo. 

Các mặt hàng có nhu cầu cao như cá thu, cá mú, tôm, mực tươi; quýt, xoài, mãng cầu, củ kiệu… tăng 10%-20%. Hải sản khô (tôm khô, mực khô) tăng 10%-30%. 

Riêng hoa tươi cao cấp như ly, huệ đỏ có thể tăng gấp 2-4 lần ngày thường do nhu cầu cao, trong khi các loại hoa khác ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ.

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Giá hàng hóa ở chợ Hóc Môn giảm so với tuần trước, tháng trước

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Dũng hỏi thăm thương nhân

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Phía ngoài chợ đầu mối Hóc Môn nhìn từ trên cao

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, đại diện Công ty Quản lý chợ cho biết trong 120 mặt hàng ghi nhận ngày 30-1 có 15 mặt hàng tăng giá, 25 mặt hàng giảm, còn lại ổn định. Tính chung, giá giảm khoảng 5,5% so với tháng trước do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào hơn.

Ở chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hàng về bình quân 2.500 tấn/ngày; dự kiến cao điểm Tết (26 và 27 tháng Chạp) sẽ tăng lên 4.500-5.100 tấn/ngày. 

Theo khảo sát thương nhân, đa số các mặt hàng trái cây tiêu thụ mạnh dịp Tết đều tăng giá so với năm ngoái, trong đó xoài cát Hòa Lộc tăng mạnh nhất, có thể đạt 120.000 đồng/kg (năm ngoái 90.000 đồng/kg). Tuy nhiên, người dân có thể chọn nhiều loại xoài khác có giá bình dân hơn với nguồn cung dồi dào.

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Đoàn công tác thăm khu chuyên doanh củ kiệu Tết

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Một thương nhân bán củ kiệu Tết

Đối với rau củ, giá phần lớn giữ nguyên hoặc tăng nhẹ; riêng dưa leo giảm 5.000 đồng/kg so với Tết năm ngoái, còn 20.000 đồng/kg. Các chợ đã chuẩn bị phương án tăng giờ hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết hàng hóa – phương tiện hợp lý để tránh ùn tắc, giữ ổn định nguồn cung và giá cả.

Trước đó, chiều 30-1, đoàn công tác đã làm việc với đại diện hệ thống bán lẻ hiện đại như Bách Hóa Xanh và Tập đoàn Central Retail. Các doanh nghiệp này cho biết đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, đảm bảo số lượng, chất lượng và giá cả, đồng thời áp dụng các chương trình bán hàng linh hoạt phục vụ người dân sắm Tết.

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

Khảo sát tại siêu thị thuộc hệ thống Central Retail

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 14.

Central Retail đang thực hiện chương trình bán thịt heo không lợi nhuận

Tại Central Retail, mô hình "bán thịt heo không lợi nhuận" được duy trì suốt hai tuần trước Tết, góp phần bình ổn thị trường. Trong khi đó, Bách Hóa Xanh lần đầu triển khai mô hình đặt trái cây Tết sớm – nhận hàng cận Tết – để đảm bảo hàng mới, giá chốt theo thời điểm hiện tại; nếu giá thị trường tăng, siêu thị giữ giá, còn nếu giá giảm, siêu thị giảm theo cho khách hàng.

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 15.

Khu trưng bày hàng mẫu cho khách hàng đặt trước trái cây của Bách Hóa Xanh

Phát biểu tại chợ đầu mối Bình Điền, kết thúc chuyến làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định vai trò quan trọng của ba chợ đầu mối trong việc đảm bảo nguồn cung, an toàn thực phẩm và ổn định giá cả dịp Tết. Ông nhấn mạnh, sau khi TP HCM mở rộng địa giới, thị phần và nguồn hàng của các chợ càng lớn, các đơn vị cần chủ động phát huy lợi thế mới.

Về kiểm soát chất lượng, ông Dũng yêu cầu tăng cường giám sát tận gốc, nâng cao trách nhiệm thương nhân. "Cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng thịt heo, hải sản và đồ khô như tôm khô, cá khô vì đây là nhóm có nhu cầu cao dịp Tết. Đồng thời theo dõi sát giá cả, không để xảy ra biến động đột biến ảnh hưởng đời sống người dân" – ông chỉ đạo.

Nửa đêm ở chợ đầu mối TP HCM trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 16.

Tại Bách Hóa Xanh, 100% nhà cung cấp hàng hóa tươi sống tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm"

Qua chuyến khảo sát, lãnh đạo TPHCM đánh giá cao công tác chuẩn bị hàng hóa Tết chu đáo của các chợ đầu mối – nhờ kinh nghiệm hơn 20 năm vận hành – cùng các chính sách bán hàng linh hoạt của hệ thống siêu thị, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

"Những nỗ lực này góp phần giúp người dân yên tâm sắm Tết, kích cầu tiêu dùng nội địa – một trong ba trụ cột tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu không chỉ là thúc đẩy kinh tế mà còn đảm bảo an sinh xã hội, để Tết đến với mọi người, mọi nhà thông qua nguồn hàng dồi dào, chất lượng" – Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Một điểm sáng năm nay là tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường quanh các chợ đầu mối đã giảm mạnh, riêng chợ Bình Điền giảm đến 80%-90%. Điều này giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, kiểm soát tốt hơn chất lượng và an toàn thực phẩm.


Nguyễn Văn Dũng chợ đầu mối chợ đầu mối Thủ Đức chợ đầu mối Hóc Môn bách hóa xanh chợ đầu mối Bình Điền
