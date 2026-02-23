HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cửa biển Tam Quan bồi lấp, Gia Lai ra lệnh nạo vét khẩn cấp

Đức Anh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để nạo vét, khơi thông luồng tàu phục vụ ngư dân.

Ngày 23-2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại cửa biển Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), bảo đảm an toàn cho tàu cá ra vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão.

Cửa biển Tam Quan bồi lấp, Gia Lai ra lệnh nạo vét khẩn cấp - Ảnh 1.

Hiện trạng cửa biển Tam Quan trong những ngày đầu năm mới

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13 và đợt lũ lớn trong tháng 11-2025, nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị hư hỏng, sạt lở, bồi lấp. Riêng khu vực cửa biển Tam Quan bị cát bồi nghiêm trọng, luồng tàu thu hẹp, độ sâu không bảo đảm, xuất hiện tình trạng tàu cá mắc cạn khi ra vào cảng.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của ngư dân. Trong khi đó, hiện nay là mùa khai thác thủy sản, lượng tàu thuyền xuất, nhập cảng tăng cao, khiến việc nạo vét, khơi thông tuyến luồng trở nên đặc biệt cấp bách.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nếu thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng thông thường sẽ mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu trước mắt. Vì vậy, tỉnh quyết định áp dụng cơ chế khẩn cấp để triển khai ngay dự án, kịp thời khắc phục tình trạng bồi lấp, bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt.

Dự án do Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 6 tỉ đồng.

Việc nạo vét không chỉ bảo đảm an toàn cho tàu thuyền mà còn góp phần ổn định sản xuất, sinh kế cho ngư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai vui Tết lớn

Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai vui Tết lớn

(NLĐO) - Khoang tàu đầy cá bạc, bến cảng rộn ràng tiếng cười. Mùa cá ngừ đại dương thắng lợi giúp ngư dân Gia Lai có thêm thu nhập, đón Tết ấm no.

Gia Lai mở “đường băng” thu hút đầu tư, 700 doanh nghiệp dự hội nghị lớn

(NLĐO) – Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.000 đại biểu; trong đó có 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Gia Lai đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên của Năm Du lịch quốc gia 2026

(NLĐO) – Chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên trong năm 2026 đưa hàng trăm du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo tín hiệu khởi sắc cho du lịch Gia Lai.

