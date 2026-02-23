Cửa biển Tam Quan bồi lấp, Gia Lai ra lệnh nạo vét khẩn cấp

Ngày 23-2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại cửa biển Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), bảo đảm an toàn cho tàu cá ra vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão.

Hiện trạng cửa biển Tam Quan trong những ngày đầu năm mới

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13 và đợt lũ lớn trong tháng 11-2025, nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị hư hỏng, sạt lở, bồi lấp. Riêng khu vực cửa biển Tam Quan bị cát bồi nghiêm trọng, luồng tàu thu hẹp, độ sâu không bảo đảm, xuất hiện tình trạng tàu cá mắc cạn khi ra vào cảng.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của ngư dân. Trong khi đó, hiện nay là mùa khai thác thủy sản, lượng tàu thuyền xuất, nhập cảng tăng cao, khiến việc nạo vét, khơi thông tuyến luồng trở nên đặc biệt cấp bách.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nếu thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng thông thường sẽ mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu trước mắt. Vì vậy, tỉnh quyết định áp dụng cơ chế khẩn cấp để triển khai ngay dự án, kịp thời khắc phục tình trạng bồi lấp, bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt.

Dự án do Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 6 tỉ đồng.

Việc nạo vét không chỉ bảo đảm an toàn cho tàu thuyền mà còn góp phần ổn định sản xuất, sinh kế cho ngư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.