Gia Lai mở “đường băng” thu hút đầu tư, 700 doanh nghiệp dự hội nghị lớn

Năm 2025, Gia Lai đã thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỉ đồng

Ngày 1-2, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 29-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), với quy mô khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô quốc tế, nhằm giới thiệu, quảng bá toàn diện tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai; đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi và các lĩnh vực thu hút đầu tư trọng điểm của địa phương.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ có sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp – hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại – dịch vụ và du lịch. Nhiều "ông lớn" như FPT, TMA, Vingroup, Sun Group, Hoàng Anh Gia Lai, Trường Hải, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thành Thành Công, Blooming Sky… được mời tham dự.

Bên cạnh chương trình chính, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi hoạt động bên lề như tham quan, khảo sát địa điểm đầu tư; gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Các hoạt động này nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư.

Trước đó, trong năm 2025, Gia Lai đã thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỉ đồng, trong đó có 16 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,4 tỉ USD. Riêng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, địa phương đã trao quyết định đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho 69 dự án, với tổng vốn đăng ký và cam kết đầu tư gần 120.000 tỉ đồng; khoảng 90% số dự án đã và đang được triển khai đúng tiến độ.