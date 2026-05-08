Kinh tế

Cửa hàng thời trang ở Hà Nội bị phát hiện bán hàng giả mạo Burberry, Gucci

Lê Thúy

(NLĐO) - Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh hàng thời trang tại Hà Nội.

Ngay trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo “hỏa tốc” của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại Hà Nội.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra Cửa hàng thời trang giả mạo nhãn hiệu Burberry, Gucci tại phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội

Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7-5 đến ngày 30-5-2026, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Tại Hà Nội, sáng ngày 7-5, Đoàn kiểm tra thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội do bà Lê Thùy Linh làm chủ.

Phát hiện hàng thời trang có dấu hiệu giả Burberry và Gucci

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 140 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví da và thắt lưng mang nhãn hiệu Burberry và Gucci, các thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có bao bì sản phẩm và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết tại cửa hàng gần 100 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời. Khi chưa kịp tiêu thụ ra thị trường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác giám định và xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái không chỉ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Trong thời gian tới,Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả thị trường truyền thống và môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ"- đại diện đoàn kiểm tra nhấn mạnh.

Vụ việc tại cơ sở PHAM LUXU là một trong những vụ kiểm tra đầu tiên trong đợt cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Theo yêu cầu tại Công điện số 38/CĐ-TTg, số vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý trong tháng 5-2026 phải tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng xử lý gần 3.000 vụ buôn lậu, hàng giả

(NLĐO) – Năm 2025 và cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, TP Đà Nẵng đã xử lý hàng ngàn vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, thu ngân sách hàng trăm tỉ đồng.

