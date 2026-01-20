HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xử lý loạt cơ sở và trang Facebook bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng liên tiếp kiểm tra, xử lý nhiều vụ kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 20-1, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm, trong đó có các hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Xử lý cơ sở bán hàng giả thương hiệu ở Đà Nẵng trong mùa Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm giày dép giả thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng

Cụ thể, từ ngày 6 đến 15-1, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tổ chức kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh, gồm 1 cơ sở hoạt động trên nền tảng Facebook và 3 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đang trưng bày, buôn bán 200 đơn vị sản phẩm gồm giày thể thao, dép nữ, túi xách, quần thể thao… gắn nhãn hiệu Nike, Hermès, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. 

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 45,4 triệu đồng.

Xử lý cơ sở bán hàng giả thương hiệu ở Đà Nẵng trong mùa Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm; đồng thời tiến hành thẩm tra, xác minh để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Kết quả, các cơ sở vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 49,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Từ ngày 24-12-2025 đến 10-1, Đội Quản lý thị trường số 11 – Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cũng đã kiểm tra 8 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã Đại Lộc và xã Nam Phước (TP Đà Nẵng).

Xử lý cơ sở bán hàng giả thương hiệu ở Đà Nẵng trong mùa Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Hàng giả thương hiệu nổi tiếng bị buộc tiêu hủy

Qua đó, đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 47,25 triệu đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 23,5 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá gần 6,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, Đội Quản lý thị trường số 11 đã phát hiện 3 cơ sở kinh doanh đang bày bán áo, quần may sẵn gắn dấu hiệu chữ và hình của nhãn hiệu The Polo/Lauren Company, L.P. (Hoa Kỳ), có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

