Thông tin này vừa được Sở Công Thương TP Đà Nẵng công bố vào sáng nay, 3-3.

Theo đó, thời gian qua, Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo 389) đã tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và cao điểm cuối năm.

Lực lượng Quản lý Thị trường Đà Nẵng xử phạt cửa hàng thời trang, bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 2.957 vụ vi phạm, trong đó có 414 vụ buôn lậu, hàng cấm, 2.362 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 181 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 542 tỉ đồng; khởi tố 208 vụ với 405 đối tượng.

Riêng đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng đã xử lý 1.239 vụ với 1.267 hành vi vi phạm, trong đó có 150 vụ hàng cấm, hàng lậu, 171 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 946 vụ gian lận thương mại; khởi tố 61 vụ với 171 đối tượng.

Tổng số tiền xử phạt, truy thu thuế và bán hàng tịch thu nộp ngân sách hơn 23 tỉ đồng, tịch thu hàng trăm nghìn đơn vị sản phẩm vi phạm, ước trị giá trên 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, riêng lực lượng Quản lý Thị trường TP Đà Nẵng đã kiểm tra 391 vụ, xử lý 290 vụ vi phạm, thu phạt gần 3,4 tỉ đồng, tịch thu và tiêu hủy hơn 15.000 đơn vị hàng hóa, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026, TP Đà Nẵng đã kiểm tra 2.557/23.007 cơ sở, xử phạt 91 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng; không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục triển khai nghiêm Nghị quyết 397/NQ-CP, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm liên quan thuốc giả, thực phẩm giả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.