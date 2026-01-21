Cửa khẩu ở Đồng Tháp tiếp nhận nhiều “shipper” trở về từ Campuchia

Ngày 21-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà ở xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả.

Cơ quan chức năng 2 bên ký biên bản bàn giao 164 công dân Việt Nam

164 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà

Trong số này, có 134 nam và 30 nữ đến từ 28 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đáng chú ý, có 1 đối tượng đang bị truy nã, 1 đối tượng có quyết định truy tìm của Công an tỉnh Tây Ninh và 1 đối tượng tái phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Ban Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp và công an các địa phương tiến hành sàng lọc, phân loại, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua điều tra ban đầu, các công dân khai báo xuất cảnh sang Campuchia chủ yếu qua đường bộ để làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, quán ăn hoặc tham gia các hoạt động như: Sale game, giả danh shipper, đầu tư chứng khoán và các ứng dụng trực tuyến.

Trong số 164 trường hợp, chỉ có 14 trường hợp có hộ chiếu, còn lại 150 trường hợp xuất cảnh trái phép.

Lực lượng biên phòng đã bàn giao 2 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm cho Công an tỉnh Tây Ninh và 1 đối tượng tái phạm cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 140 trường hợp về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, với số tiền hơn 679 triệu đồng.