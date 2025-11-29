Xác định được thiếu niên chạy xe máy che biển số ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Xác định được thiếu niên chạy xe máy che biển số ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Ngay sau báo chí và mạng xã hội phản ánh một thiếu niên chạy xe máy che biển số, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời người liên quan đến làm việc.

Tối 29-11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An làm việc với H.Q.T.D (17 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và người thân D. do D. chạy xe máy độ, che biển số trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Thiếu niên che biển số xe máy tại TPHCM bị CSGT xử lý nghiêm khắc - Ảnh 1.

H.Q.T.D tại cơ quan công an.

Bước đầu xác định D. là học sinh, không có bằng lái xe và chạy xe không chính chủ.

Trước đó, mạng xã hội Tiktok "Tuấn Duy" chia sẻ clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy trên đường Phú Châu. Đáng nói, xe máy này đã được che biển số bằng khẩu trang. 

Theo tìm hiểu, đây là clip do chính chủ tài khoản đăng tải, nội dung "Xe chở đá lấy ra chạy thử". Đến 11 giờ ngày 29-11, trang Tiktok này đã bị khóa lại.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe và điều khiển xe này sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ô tô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Cháy tại một thẩm mỹ viện ở TPHCM

Cháy tại một thẩm mỹ viện ở TPHCM

(NLĐO) - Ngày 29-11, Công an phường Bàn Cờ, TPHCM đang điều tra vụ cháy tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Triệt xoá lò “độ” xe máy lớn có phòng cách âm ở Biên Hòa

(NLĐO)- Qua kiểm tra, lò “độ” xe được cho là lớn nhất TP Biên Hòa có dấu hiệu “độ, chế” với tính chất, mức độ tinh vi. Nơi đây có phòng cách âm để kiểm tra tốc độ, hệ thống đánh lửa...

Cận cảnh Công an TP HCM tổng kiểm tra "lò độ xe"

(NLĐO) - Qua kiểm tra, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đánh giá vẫn còn tồn tại tình trạng một số cơ sở sửa chữa xe "kiêm" dịch vụ "độ xe" cho khách hoạt động dưới nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi

mạng xã hội che biển số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo