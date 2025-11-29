Xác định được thiếu niên chạy xe máy che biển số ở TPHCM

Tối 29-11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An làm việc với H.Q.T.D (17 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và người thân D. do D. chạy xe máy độ, che biển số trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

H.Q.T.D tại cơ quan công an.

Bước đầu xác định D. là học sinh, không có bằng lái xe và chạy xe không chính chủ.

Trước đó, mạng xã hội Tiktok "Tuấn Duy" chia sẻ clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy trên đường Phú Châu. Đáng nói, xe máy này đã được che biển số bằng khẩu trang.

Theo tìm hiểu, đây là clip do chính chủ tài khoản đăng tải, nội dung "Xe chở đá lấy ra chạy thử". Đến 11 giờ ngày 29-11, trang Tiktok này đã bị khóa lại.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe và điều khiển xe này sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ô tô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.