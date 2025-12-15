HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói về việc ứng dụng Camera AI nhưng CSGT vẫn phải có mặt trên đường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, mặc dù ứng dụng camera AI vào điều chỉnh, tổ chức giao thông song tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tại họp báo của Bộ Công an diễn ra chiều 15-12, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), đã cung cấp thông tin về kết quả bước đầu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng này.

CSGT ứng dụng camera AI nhưng vẫn cần hiện diện trên đường phố - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật

Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đang ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ. Cục CSGT cũng tham mưu Bộ Công an xây dựng đề án về các trung tâm thông tin chỉ huy, trung tâm điều khiển giao thông thông minh tại Cục và công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

"Lực lượng CSGT ứng dụng những công nghệ mới nhất như camera AI, điều chỉnh tổ chức giao thông chu kỳ đèn tín hiệu bằng trí tuệ nhân tạo, qua đó phát huy hiệu quả rất to lớn trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông"- đại tá Nhật khẳng định.

Tuy nhiên, theo đại tá Nhật, tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSGT phải nỗ lực hơn. Song hành việc ứng dụng công nghệ, CSGT cũng có chuyển biến về công tác nghiệp vụ.

"Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy hay xử lý tải trọng vẫn cần lực lượng CSGT có mặt trên đường; hay giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông trên đường vẫn cần CSGT đảm bảo nhiệm vụ"- đại diện Cục CSGT nói.

Trước đó, giữa tháng 7-2025, Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT chính thức vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin, hình ảnh ở các tuyến giao thông trên cả nước được truyền về từ hệ thống camera giám sát.

Sau đó, ngày 13-12, Công an Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông và hơn 1.830 camera AI vào hoạt động, thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông, điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao bằng AI nhằm giảm ùn tắc, điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực.

Camera AI tự động nhận diện biển số xe và phát hiện hơn 25 lỗi vi phạm giao thông chính xác như: Vượt đèn đỏ, đi đường cấm, chạy xe ngược chiều, ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại, không cài dây an toàn, không chấp hành vạch kẻ đường, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chở quá số người quy định…

Hệ thống nêu trên cũng ứng dụng AI để phân tích, có khả năng tự nhận diện tình huống bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra ùn tắc. Cùng với đó, gợi ý phương án phân luồng tối ưu, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí CSGT trực tiếp điều tiết tại các nút giao, đồng thời nâng cao tính chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Tin liên quan

Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

(NLĐO)- Ngày 10-12, ngày đầu tiên hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức được TP Hà Nội đưa vào hoạt động.

Thanh Hóa chi 170 tỉ đồng lắp camera AI

(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt 170 tỉ đồng lắp đặt 1.100 camera AI tại 12 xã, phường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội bắt lỗi vi phạm giao thông tự động từ 10-12

(NLĐO)- Dự kiến đến ngày 10-12-2025 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hà Nội.

