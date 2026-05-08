Lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước có tân Cục trưởng

G.Nam

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước

Theo công bố của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành các quyết định: Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đình Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với ông Phạm Đình Lộc

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Người có công, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 6-5-2026.

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với ông Bùi Sỹ Tuấn

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đình Lộc bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Nội vụ, khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ yêu cầu bịt "kẽ hở" trong quản lý lao động ngoài nước

