Lao động

Xuất hiện thủ đoạn mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa tiền

G.Nam

(NLĐO) - Người lao động nâng cao cảnh giác trước tình trạng một số đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) để lừa đảo

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết đã nhận được phản ánh, kiến nghị từ Colab về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh đơn vị này để thu tiền trái quy định của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. 

Làm gì để không bị lừa? 

Để tránh bị lừa đảo, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nguyện vọng tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài do Colab được Bộ Nội vụ giao thực hiện cần liên hệ trực tiếp với Colab hoặc cơ quan nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ đúng quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14).

Xuất hiện thủ đoạn mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa tiền - Ảnh 1.

Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị sự nghiệp của Bộ Nội vụ

Người lao động chỉ thực hiện việc nộp các khoản chi phí theo quy định sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và nộp trực tiếp cho Colab, không thông qua bất kỳ tổ chức hay cá nhân trung gian nào. 

Khi nộp tiền, người lao động cần yêu cầu Colab cung cấp phiếu thu hoặc hóa đơn hợp lệ, trong đó ghi rõ tên đầy đủ của Colab, ngày lập chứng từ, họ tên người nộp tiền, số tiền, nội dung nộp, chữ ký của kế toán, thủ quỹ và đóng dấu của Trung tâm.

Báo cơ quan công an nơi gần nhất

Trường hợp vì lý do khách quan không thể nộp tiền trực tiếp, người lao động phải chuyển khoản đúng số tài khoản và tên tài khoản chính thức của Colab, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch để tránh rủi ro.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị, khi phát hiện hoặc gặp phải các đối tượng mạo danh Colab, người lao động cần kịp thời phản ánh tới cơ quan công an nơi gần nhất hoặc các cơ quan chức năng như cơ quan nội vụ địa phương, Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới qua lịch hẹn giả mạo

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới qua lịch hẹn giả mạo

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cảnh báo website giả mạo và giấy mời giả mạo cán bộ, lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Bộ Nội vụ cảnh báo việc áp dụng hệ số lương đặc thù cho nhà giáo

(NLĐO) - Hệ số lương đặc thù của nhà giáo tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác

Cảnh báo quan trọng liên quan đến cấp thẻ BHYT miễn phí

(NLĐO)- Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào

